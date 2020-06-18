【汗皰疹】手指長小水泡夏天發作　3大致敏源戒咖啡朱古力仲有...

梅雨季節一到，皮膚上的各種疹子就會長出來，看起來跟香港腳非常相似的「汗皰疹」就是最常見的一種。一粒一粒的小水泡，可能會長在手指、腳趾、手掌、手背跟腳掌兩側，讓人又癢又煩躁。

不過汗皰疹雖然叫做「汗」皰疹，卻不是汗腺不健康造成的疾病，雖然對於容易流手汗、腳汗，或是腳部潮濕容易長香港腳的人來說，特別容易得汗皰疹，不過光是把汗擦乾是沒有用的。

汗皰疹有哪些症狀？（按下圖看答案）↓↓↓

而汗皰疹不是傳染得到的，比較像是一種身體的過敏反應，讓靠近汗腺的位置發炎，在急性發作的時候，可以用類固醇等免疫抑制的藥膏，或是口服藥來緩解症狀；但如果要真的讓汗皰疹不要一直發作，還是要避開一些容易過敏的食物。

家醫科、小兒科醫生陳鉉煒也在自己的Facebook專頁上分享，其實汗皰疹的患者如果進行過敏原貼片試驗，會發現有高達30~67%陽性率，也就是會對某些東西過敏，而其中又以鎳、鈷、鉻等金屬元素包辦了前三名。因為金屬的粒子需要比較長的時間累積，跟皮膚中的蛋白質結合之後才會產生過敏反應，所以比較不會是接觸到一點點就急性發作的狀況，也容易被忽略。

而在眾多的金屬過敏原中，最常見的就是「鎳」金屬，從食物中、用具、飾品，都可以接觸到大量的鎳，長期接觸之下，就可能誘發身體的過敏反應，尤其在這種季節交換的時候。

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一到夏天就發作汗皰疹，最好避開鎳、鈷、鉻三種金屬

不過鎳、鈷、這3種金屬的食物或是物品，其實也不是完全不能吃或是用，因為每個人的過敏反應不太一樣，所以可以從以下的表格來挑選，如果在停止使用、或是不再吃這些食物，症狀就有改善，就可以考慮不要再用鎳、鈷、鉻相關的東西。（按下圖了解！）

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參考資料：陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所Facebook粉絲團：過渡元素跟汗皰疹的關係

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