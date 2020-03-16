【濕疹】轉季發作又紅又痕　 一文看清對付濕疹12個最實用貼士

濕疹困擾不少人，步入潮濕的春季，濕疹發作會導致皮膚反覆脫皮、痕癢。濕疹成因眾多，可能因食物敏感引起，又可能是皮膚受外物如塵蟎刺激所致，日常生活一舉一動都可能關事！對付濕疹發作，一文看清衣食住行各方面注意事項。

濕疹是一種相當普遍的皮膚病，每逢轉季容易發作，主要源於皮膚免疫系統受刺激時出現過度反應，常見會引起皮屑脫落、痕癢、水泡、紅腫，嚴重甚至會有滲出液。

濕疹成因非常廣泛，除了家族遺傳外，與外來因素包括天氣轉變（例如溫度或濕度的改變）、食物敏感、空氣污染甚至精神壓力等都可能有關，因此濕疹患者在日常生活上要比一般人更加小心，避免刺激皮膚。

以下從衣、食、住、行角度提供貼士（按圖）：

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衣

1. 選用純棉衣物

貼身衣物與我們有「肌膚之親」，故選擇溫和物料對濕疹患者非常重要。衛生署就建議，濕疹患者應盡量選用吸汗、通爽的純棉衣物，如想穿羊毛、絨等物料製的外衣時，也不要直接與皮膚接觸，最好以棉質衣物相隔。

2. 少用柔順劑

不少人為令衣服柔軟，會在洗衣時加入柔順劑。不過，香港過敏協會就指出，大部分的柔順劑成分中都含有香料、防腐劑和色素，這些物質容易令濕疹患者的皮膚過敏，如果真的需要，也最好隔次使用。

3. 衣服洗後再曬太陽

皮膚科專科醫生陳厚毅醫生表示，皮膚敏感發作後，從皮膚上剝落的皮屑會留在內衣，除了徹底清洗衣物，也可掛到戶外讓衣服曬太陽，用紫外線殺死細菌。

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食

4. 戒食致敏食物

部分濕疹問題與食物敏感有關，因此戒掉致敏食物是抑制病發的必要手段！較常見會引起過敏的食物種類有乳製品、蛋、堅果、黃豆製品、小麥、魚。不過，確診食物過敏需要看過敏專科醫生，一般不建議在未確定前，就排除特定食物。

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食物過敏可能引起的全身症狀（按圖）：

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5. 少吃誘發病邪食物

註冊中醫師倪詠梅指，在中醫角度，濕疹是風、濕、熱三種病邪屈在皮膚而起，因此要避開易誘發這些病邪的食物：

- 醃製發酵類食物：泡菜、酸菜等- 刺激性食物：薑、蔥、蒜、辣椒、花椒、胡椒等 - 生熱動血食物：竹筍、韭、無鱗魚（鱔、鰻等）、蜆、鵝、牛肉、羊肉等 - 高脂食物：牛油、忌廉、全脂奶等奶製品及肥肉、雞皮、豬油、動物內臟等 - 海鮮：蝦、蟹、帶魚、蠔等 - 補品補藥：鹿茸、燕窩等 - 高糖食物：台式飲品、糖果、朱古力、高糖水果（如葡萄）等

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6. 多吃改善腸胃食物

不少中西醫都認為，濕疹與腸胃問題令毒素無法釋放有關，因此透過多進食對腸胃有益的食物對病情也有一定幫助，特別可多吃：

- 益生菌（Probiotic）：納豆、味僧、蘋果醋等 - 必需脂肪酸（Omega-3、Omega-6脂肪酸）：亞麻籽、牛油果、三文魚等 - 種籽（含豐富鋅）：奇亞籽、南瓜籽等 - 高纖維食物：無花果、覆盆子、秋葵等 - 高維他命A食物：胡蘿蔔、波菜、柿等

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飲食習慣是其中一個可能會影響濕疹病情的因素，故患者在選擇食物時要比一般人更小心。（Ali Inay/unsplash）

住

7. 清除家居塵蟎

家居對濕疹患者也未必安全？根據香港過敏協會資料，時常潛伏在床褥、被單的塵蟎，排泄物內的酵秦含有極高致敏原，可能會誘發濕疹。由於塵蟎可隨着空氣飄入家中，難以杜絕，但可從家居生活入手，盡量減少塵蟎過敏情況，可參考以下方法：

- 把床墊及枕頭放在抗過敏床罩裡 - 每周用攝氏54.4度熱水清洗床具 - 透過抽濕機或空調令家居濕度保持在50%以下 - 避免使用地毯、軟墊等易被塵蟎依附的家具 - 移除臥室中的小飾品、書籍、雜誌及報紙，以免沾上灰塵後被塵蟎黏附

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8. 日常頻密保濕

註冊藥劑師鄭蔚聰指，濕疹皮膚一般很乾燥，故需常塗抹潤膚膏保持皮膚濕潤，從而重建皮膚屏障，次數愈頻密愈好，較嚴重的個案甚至會建議一日塗六至九次；如感覺正在使用的潤膚膏不夠滋潤，可再增加塗抹的次數或選用油分比例較高的潤膚膏。

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9. 洗澡時間及方法

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，一般會建議濕疹患者縮短洗澡時間，以免沖洗太久而導致皮膚變乾，避免使用清潔力過強的沐浴露，又或洗澡塗潤膚霜為皮膚保濕。

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皮膚專科醫生盧景勳則建議，洗澡時可特別沖洗皮膚摺位，如頸、手、腋下及下身，因為這些位置特別容易積聚金黃葡萄球菌，受感染或導致傷口會滲黃色水或結起黃色痂

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濕疹患者在洗澡時要注意時間及使用的沐浴露，以免影響皮膚狀況。（Skyler King/unsplash）

行

10. 避免高溫排汗活動

排汗理論上對皮膚健康有幫助，但未必適合濕疹患者？皮膚科專科醫生胡惠福解釋，汗水的某些成分物質有機會刺激皮膚，引致痕癢及濕疹發作，因此身體溫度過高有可能反過來加劇病情，故患者應避免焗桑拿等高溫排汗活動。

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11. 運動前後做好準備

胡醫生續指，適量運動可減壓及改善情緒，有助紓緩濕疹病情，但建議患者運動時最好穿著棉質、吸汗的鬆身衣服，出汗後應補充足夠水分，為身體降温，防止汗水或衣服磨擦導致皮膚受刺激；運動後亦應盡快用清水沖洗和抹乾皮膚，再塗上護膚膏保濕。

12. 外出做足防曬

胡醫生表示，陽光會令皮膚乾涸，繼而容易敏感痕癢，因此有部分濕疹患者的病情或會因曬太陽變差，如要外出必須做好以下防曬措施：

- 慎選無香料、無防腐劑、防曬系數達SPF50的物理性防曬霜- 避免於早上11時至下午2時曝曬- 可使用闊邊帽、防UV的傘遮擋太陽 - 穿鬆身、長袖、棉質的防UV衣服

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皮膚痕有原因（01製圖）