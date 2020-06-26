【凍飲壞處】頭痛黑眼圈5大壞處　調理身體食療穴位仲有曬背脊！

炎炎夏日喝一杯凍飲的確透心涼，但中醫則時常叮囑我們「戒凍飲」，因為凍飲太傷身！中醫指凍飲可引致頭痛、胃痛、經痛、消化不良及心胸痹痛等不適，應少喝為妙。不如看看凍飲還會如何傷害身體，經常喝凍飲又該如何調理吧！ 撰文：註冊中醫師黃培基

相信看過中醫的朋友都曾被中醫師叮囑「要戒冷飲」，可是，你又知道為什麼需要「戒冷飲」？

常喝凍飲造成體內陽氣不足，生理功能亦隨之出現問題！（bobajaglicic/unsplash）

人需保持恆溫

恆溫是產熱和散熱達到平衡的表現。無論什麼種族、高矮肥瘦、居住在冰天雪地或熱帶地方，只要把探熱針放在舌下都會保持著一個恆定體溫——攝氏36.5至37.2度。

恆溫助預防疾病 喝凍飲易生病

中醫認為人之所以可以恆溫，因我們體內有一個「小太陽」（中醫所指的陽氣）能為人體的生長發育提供能量。陽氣根據所在的部位及功能，分別稱為元氣、營氣、宗氣、衛氣四部分。它們起到溫煦人體、防止外邪入侵的作用，有助減少患病。

人體內陽氣充沛，體內臟腑表現出來的生理功能正常；反之，如果常常喝凍飲，造成體內陽氣不足，人的生理功能亦隨之出現問題。

胃熱人士最愛凍飲

中醫認為正常情況下，胃處於「喜潤惡燥」狀態才能對食物進行初步消化。

成因：當人的壓力增大、情緒波動、生活不規律、又愛吃辛辣煎炸油膩等上火的食物時，會導致體內鬱滯生熱，出現「胃燥胃熱」

表現：消化食物能力異常增強，就會總愛餓。胃熱證除了愛餓，還可見口渴、口臭、大便秘結、嘔吐酸苦水、怕熱貪涼、牙齦腫痛出血、面赤發熱

值得注意，胃熱人士不代表能夠以凍飲中和胃中的「熱」，因為中醫講求辨證論治 ，胃中生成的「熱」多因為嗜酒、貪食辛辣、過食肥甘厚味，從而導致胃火上升。另外淤血、痰濕、積食等在局部凝結，導致胃氣不暢、血流受阻，都可以造成胃熱。

脾胃虛寒特別需戒凍飲

脾胃虛寒人士喝凍飮後最易引起不適，特別需避免喝凍飲。因凍飲從口而入胃中，而胃就似一個火爐，有一定溫度腐熟食物（即指飲食物經過胃的初步消化而形成食糜）。而凍飲入到胃中，正好把胃中的溫度（陽氣）降低，影響其腐熟食物之功能，即出現胃脹、胃痛、噯氣多（打嗝）等情況。

脾胃虛寒成因：飲食不節、憂思過度、勞累過度和過食生冷等

表現：舌苔白厚、胃痛、面色萎黃、四肢不溫，怕冷、腹脹等

不止脾胃虛弱人士需戒凍飲，任何人都應該減少喝凍飲！

影響一：胃炎、胃痛

中醫認為「胃喜溫不喜冷」，大量冷飲入到胃會使胃黏膜下血管收縮，黏膜層變薄，出現黏膜水腫和糜爛，易形成慢性胃炎，這亦是中醫所說的脾胃陽氣受損出現的胃部症狀之一。同時亦容易出現胃痛、消化不良、噯氣頻作（頻頻打嗝）。

影響二：心血管疾病或心胸痛

凍飲除了影響胃部，同時亦因為損害了陽氣，容易誘發心血管疾病或令人心胸痹痛。舉例而言，寒冬時，外界體溫突然驟降，有些老人家因為體內陽氣不足，導致出現心臟失於溫煦，容易出現心肌梗塞。

影響三：女性經痛

常喝凍飲容易積聚寒氣，甚至造成宮寒，形成寒凝血瘀導致痛經、月經有血塊。

影響四：頭痛

凍飲可產生痰濁，當痰濁走遍全身經絡後，最後到達頭部經絡時，便會令人感到頭痛。

影響五：黑眼圈、水腫

脾、腎兩個臟腑陽氣受損，使身體中水液代謝異常，水濕停聚體內，形成水腫情況。腎陽受損，水濕泛濫，除多見腰以下腫脹重著外，亦見目窠（眼的凹陷處，包括眼眶、上下眼皮）上微腫和黑眼圈！

增強脾胃陽氣和加強身體運化，有助對抗外邪入侵。（kellysikkema/unsplash）

戒不掉點做好？

中醫講究養生治未病，重視體內的陽氣，所以中醫設法去維持這股陽氣有足夠的量，及可以正常運作，所以都會在診症時叮囑病人一些日常生活注意事情去防止身體內陽氣受到損害。如你真的經常喝凍飲，可透過增強脾胃陽氣和加強運化的方法，以調理身體：

食療：陳皮薑棗茶、黨參黃芪紅棗水

+ 3 + 2

穴位：中脘、神厥、關元、血海、足三里穴

+ 7 + 6 + 5

泡足

晚上用熱水泡足約15分鐘。

曬背脊

大家亦可在日間，能被太陽照射並空氣清新的戶外，每天曬15分鐘背脊。由於背部是很多經絡，特別是膀胱經走行的通道，在陽光充沛下，曬背脊已等同向身體輸入陽氣，從而軀散身體中的寒邪。

注意：量力而為，以免中暑

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