【食糭禁忌】糖尿筋腱傷7類人不宜吃糭　有一種生果食完糭咪掂！

端午節又到，大家少不免會吃糭應節，但若吃得不對，分分鐘影響健康，傷及腸胃。除了因為糭的主要成分是糯米，較難消化，非人人適宜，它與不同食物配搭或同吃，還會產生不同效果呢！

（資料圖片/吳嘉俊攝）

糯米，跟白米一樣，主要成分是澱粉，不過原來澱粉也分兩種「直鏈澱粉」及「支鏈澱粉」，後者則較前者容易被人體分解。而白米一般有15-30%為直鏈澱粉，糯米則幾乎全部為支鏈澱粉，因此升糖指數高達98，白米飯則84，通心粉僅55或以下。升糖指數愈高，食物中的碳水化合物被消化和吸收得就愈快。血液中糖分水平突然升高，容易影響血糖的穩定。因此，糖尿病患者不宜吃糯米。但另一方面，糯米性溫黏膩，又比白米難以消化，多吃會肚痛及有胃氣。

除了糖尿病患者，什麼人不適合食糯米糭？(按圖)

+ 7 + 6 + 5

1.糖尿病患者

糯米是高升糖食物，糖尿病患者不宜進食，以免血糖突然升高，增加對心血管、腎臟、視網膜等器官的壓力和傷害。

2.腸胃病患者

糯米性溫帶滯氣，吃得多會加重腸胃負擔。患有胃病及十二指腸潰瘍人士若多吃糯米，容易造成潰瘍穿孔、出血，加重病情。

3.濕熱痰火偏盛者

正在發燒時也不宜吃糯米，因為發燒時患者的腸胃處於疲弱狀態，宜吃容易消化的流質食物，而濕熱人士亦不宜，即有舌苔、大便質地黏、有口臭等徵狀人士，因糯米黏滯，濕熱人士多食會加重體內的濕熱之毒。

4.剛病癒者

剛病癒者忌吃糯米，雖然患者痊癒後食慾有好轉，但消化能力仍未完全恢復，食用過量糯米會阻礙身體機能的復原。

5. 筋骨或肌腱痛者

筋骨或肌腱出現傷患時，會影響血氣運行，若再進食性溫黏膩的糯米，會令血氣循環更慢，傷處更難痊癒。

6. 痛風或腎病患者

由於糭多有豆類餡料，鉀質含量高，腎病或痛風人士應慎吃，以免病情加劇。

7.長者及小童

糯米黏性大，極易造成消化不良，長者及小童吃得多，可能出現肚脹、腹痛、腹瀉、胃酸過多等症狀。

如何健康吃糭?

各式各樣的糭所含的卡路里都不同，吃多了隨時熱量超標。根據食安中心的數字，一個體重65公斤的男士，每天所需卡路里約2,350至2,400。吃一隻糭已達每日所需卡路里的3成至6成，因此要適可而止。

1隻中型鹹肉糭：約700至800卡路里

1隻梘水糭：約250卡路里

1隻大型裹蒸糭：約1,200至1,500卡路里

如何健康吃糭？

+ 3 + 2

1. 當小食或部分正餐

把糭當成小食，與人分享，每次只吃三分一至半隻。如把糭當成正餐，也只宜吃半隻，同時配搭薯仔、番薯或南瓜之類粗糧來代替白飯，並進食蔬菜以攝取足夠膳食纖維。

2. 一星期不宜吃多於兩隻

視乎不同糉的大小，一日最多吃四分之一的大型裹蒸糭至一隻中型鹹肉糭或梘水糉。無論哪種類型的糭，每星期不宜吃多於兩隻。

3. 可在餐後吃水果或茶消滯

如感到飽滯、難以消化，可在吃糉後待一會兒進食水果或飲茶消滯。

糯米不宜與什麼同食？

糯米，原來不宜與蘋果同吃，由於糯米中的磷等礦物質與蘋果中的果酸結合，會產生不易消化的物質，易導致嘔吐、腹痛。另外，糯米亦不宜與蛋白混合一起食，會降低營養價值。

糯米宜與什麼一起進食？

+ 4 + 3 + 2

不過亦有一些食物適宜與糯米一起進食，相得益彰，例如糯米與赤小豆一起進食，可以改善脾虛腹瀉，因為赤小豆有預防便秘、健脾利胃的功效，兩者混在一起吃可以改善脾虛腹瀉；與蓮藕一起進食，可以健脾開胃，因為糯米加上蓮藕含有鞣質，能增進食慾，促進消化，開胃健中，有益於食慾不振者恢復胃口；與綠豆同吃，可以清熱消暑，因綠豆本身有清熱之效，甚至可煮糯米綠豆湯消暑。

與鴨肉一起進食，可以養胃補血；與葡萄一起進食，可以消除疲勞；與紅棗一起進食，可以溫中祛寒；與烏雞一起進食，可以滋陰補腎。

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