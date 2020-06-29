【檸檬水功效】保濕防腎石7大益處　點飲、飲幾多個檸檬汁最好？

檸檬水，含豐富維他命C，有助排毒、美容等，坊間更有不少女星以檸檬水減肥美白，如范冰冰、趙薇，不過檸檬沖水真的可以有這麼多功效嗎？究竟應如何自製檸檬水？日日飲對身體會否造成負擔？

檸檬水功效多，但真的可以每日飲嗎？真的百利而無一害？有什麼人需避免飲用檸檬水？《Healthline》報道就指出飲用檸檬水的7大益處（按圖）：

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1）有助保濕

根據《Food and Nutrition Board》的指引，女性每日應飲至少91安士的飲品，而男性應最少飲用至少125安士的飲品，當中包括從食物和飲品而來的水分。

水固然是保濕的最佳飲品，但如果嫌口淡淡，不妨可以加檸檬，豐富水的味道，或有助你飲用更多水。

2）含有大量維他命C

柑橘類水果，例如檸檬，都含有大量維他命C。維他命C為一種有助預防自由基侵害的抗氧化劑。另外，維他命C也有助減少感冒，或加快痊癒的時間、降低患心血管疾病或中風的風險，並降低血壓。

一個檸檬提供的檸檬汁就能提供約18.6毫克的維他命C，接近每日建議所需的三成。 （Unsplash/Mariah Hewines）

雖然檸檬並不是含最多維他命C的水果，但仍然是攝取維他命C來源的好選擇。根據美國農業部（ United States Department of Agriculture, USDA ）的資料顯示，成人維他命C的每日建議攝取量為65至90毫克，而一個檸檬提供的檸檬汁就已提供約18.6毫克的維他命C，接近每日建議所需的三成。

3）有助減肥

檸檬中含多酚抗氧化劑（polyphenol antioxidants），2008年研究發現可大大減低高脂飲食實驗鼠的增加體重，或可預防肥胖。

而在老鼠實驗中，抗氧化劑化合物改善了患第二型糖尿病的兩個主要因素，包括血糖水平及胰島素抵抗。雖然未能肯定在人體身上是否有一樣的影響，未來仍需進行更多研究，以肯定背後的原因和影響。

4）改善皮膚質素

檸檬中的維他命C或能改善皺紋、防止乾燥肌膚老化，以及預防陽光對皮膚所造成的影響。雖然水分如何改善皮膚的原因，仍存在爭議，不過如皮膚失去水分，就會變乾，並容易產生皺紋。2015年研究發現，柑橘類飲品 (citrus-based drink)，有助預防無毛小鼠（hairless mice）出現皺紋，並預防皮膚早衰。

5）有助消化

有些人可能每朝都會飲用檸檬水，以預防便秘，而當你起床後飲用暖或熱檸檬水，或可有助促進腸道蠕動。《Cleveland Clinic》報道指，酸性（acid）有助分解食物，而檸檬中的檸檬酸或有助補充隨著年紀下降的胃酸水平。

6）改善口氣

有時在進食西餐或悔鮮後，或許餐廳會提供一碗檸檬水，讓你洗手，並辟去食物的氣味。而在進食了含強烈味道的食物，如大蒜、洋蔥或魚後，飲用檸檬水，也或有相同的效果，有助你保持口氣清新。

飲用檸檬水，或可有助預防口氣。（Unsplash/Francesca Hotchin）

早上起床後，或在用餐後，飲用檸檬水，可有助預防口氣、口臭，因檸檬有助刺激口水分泌，而水可有助預防口腔乾燥。

7）有助預防腎結石

檸檬中的檸檬酸或有助預防腎結石。檸檬酸中的物質，可有助減低尿液的酸性，並有機會分解小的結石。因此檸檬水對預防或排出結石有幫助。

如何自製檸檬水？

想要得到檸檬水的益處，就要定期飲用；而自製檸檬水時，也應選用新鮮檸檬。

製作檸檬水小貼士：

建議飲用方法：取新鮮檸檬切一半，把檸檬汁擠進一杯水內（約240ml），若覺得太酸可加入1茶匙蜜糖、或是梳打水。 用檸檬汁而不用切片檸檬，可避免吸取檸檬皮內的農藥。 可用溫水或冷水，但避免使用熱水，以免破壞維他命C。

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如想增添風味，或加強檸檬水效果，可添加：

• 幾片薄荷 • 一茶匙的原生蜂蜜（raw honey） • 一片新鮮的薑片 • 少許肉桂 • 少許薑黃

另外，你也可選擇加入其他柑橘類水果，例如青檸或橙，甚至青瓜片。而平日如想更方便快捷地飲用檸檬水，可製作檸檬冰塊，每次可加入幾塊檸檬冰塊在冷水中。

檸檬冰塊做法：

將鮮檸檬汁加入冰格中，製成檸檬冰塊。

每日飲檸檬水有上限？

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆指，空肚飲用時，不要加太多檸檬汁，以免引起胃部不適，亦應配合均衡飲食。

不建議每天飲用檸檬水，以免刺激腸胃。（Unsplash/Randy Fath）

而根據美國食品及營養科學家Joy Dubost指出，不可日日飲檸檬水，檸檬汁內的有機酸成分對腸胃有一定的刺激性，建議餐後飲較適合，最好避免日日飲和空肚飲。如本身有胃潰瘍、胃酸倒流、腸胃曾動手術，都不宜飲用。

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《Times of India》報道中，營養師Dr Anju Sood及Dr Rupali Datta表示，在夏天每日飲用2個檸檬汁，就已可為你保濕。雖然在大部分情況下，都可以放心飲用檸檬水，但飲用檸檬水也可能有潛在的壞處（按圖）：

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• 琺瑯質受損

檸檬水有檸檬酸，或會令牙齒琺瑯質受損。建議可使用飲管飲用檸檬水，並在飲用檸檬水後，以清水漱口，以減低其侵蝕影響。

• 胃灼熱（heartburn）

檸檬水中的檸檬酸，或會引起胃灼熱。不過有些人飲用檸檬水後，檸檬汁或有助減低消化中的酸性，反而能有助紓緩胃灼熱。效果視乎個人體質而定，因此你需觀察飲用檸檬水後身體出現的反應。

• 尿頻

有部分人在飲用檸檬水後，發現排尿次數增加。雖然維他命C被指帶有利尿的效果，不過未有證據指出，天然的維他命C，例如檸檬所含的維他命C，帶有利尿的作用。所以如你飲用檸檬水後，出現尿頻的情況，因飲水量增加所致的機會較大。

（資料來源：《Healthline》、《Cleveland Clinic》、《Food and Nutrition Board》'《Times of India》）

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