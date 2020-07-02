【中暑】常嘆冷氣易「感暑」！汗多尿少似感冒6個症狀已輕微中暑

中暑，在酷熱天氣中常常出現，令人感到全身無力、頭暈、頭痛或臉色蒼白等，更會引起休克。但如果你除了頭暈和頭痛外，常常感到疲累、怕熱、沒有胃口、動力做任何事，有一些十分似感冒的徵狀，你可能是得了「感暑」！中醫認為「暑邪」進入人體會造成不適，不如看看如何緩解不適及飲食宜忌。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

中暑大家聽得多，感冒大家可能未聽過！如果大家在夏日出現疲倦、怕熱、無胃口、沒有心機等似感冒又非感冒的狀態，你很可能得「感暑」了。

如果你現在是似感冒又非感冒的狀態，你可能是「感暑」！（資料圖片）

感暑即是中暑？ 兩者不同！

中暑：頭暈、頭痛、噁心、氣促

中暑是身體不能散熱而導致的急症，病人在暑天時因為氣溫太高又缺乏水分補充，令身體不能散熱，結果出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等症狀。當體溫升至攝氏41度或以上時，更會出現全身痙攣或昏迷等現象，甚至死亡。

感暑：口渴心煩、大量出汗、小便深色、疲倦

感暑可以說是輕微程度的中暑，從中醫的角度看，夏天高溫多濕的環境對身體極為不利，而「暑邪」本身就是種種的致病因素。當「暑邪」進入人體，就會出現感暑症狀： （按圖）

+ 4 + 3 + 2

整個人感到無法言喻的不舒服，有的人會以為這狀況是感冒，喝了感冒茶後有時會好一點，可是卻反反覆覆的「好唔晒」，每次曬了太陽後都會再發作。由於感暑程度沒有中暑般嚴重，因人體仍可以散熱，但是之前感受的暑熱卻困在身體散不出去，結果總是覺得又熱又悶，就像困在一個沒有開窗的悶焗房間。

沒妥善處理 會較易中暑

感暑是不會演變成中暑的，但是感冒後體質會較弱，身體應對暑熱的能力較低。如果感暑後不處理好，又再戶外活動感受暑氣的話，會較其他人易中暑。

常待在冷氣空間的人也會感暑？（blacktakeover/unsplash）

常待在冷氣空間的人也會感暑？

戶外工作或活動的人士是感暑的高危人士，如地盤工人、行山或露營人士因身處戶外，和暑邪密切接觸，如果沒有適當補充水分或降溫，很易便會出現感暑徵狀。

但是很多人都會忽略，常待在冷氣間、平素少出汗、體質纖弱的「OL」也是高危一族。因為她們常常處於陰冷的環境，身體對於暑熱的應對能力較低，身在冷氣環境時毛孔緊閉，即使外出也不易出汗，令身體散熱能力下降。如果貿然面對暑氣，如在中午時走一段日曬路段、坐了一程日曬兼冷氣不足的車、周末突然興致勃勃到戶外活動等，即使時間不長也會容易感暑。

感暑分「暑熱」和「暑濕」

感暑主要分為「暑熱」和「暑濕」兩大類，兩者因應當時不同天氣。如果當時曾下雨、濕度高則為「暑濕」，即「暑熱挾濕」；如果天氣乾燥，只熱不濕就單純是「暑熱」。

感受暑熱：覺得心煩怕熱為主

表現：覺得周身熱、怕熱、口乾口渴、汗多、心煩煩躁、疲勞、精神不振、小便量少而顏色較深

食療：荷香冬瓜石斛洋參飲（4人分量）

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感受暑濕：覺得周身痠痛、胃口差為主

表現：頭痛頭暈或覺得頭重重、疲勞、煩悶、口乾又不太想飲水、心口覺得悶翳、周身骨痛、胃脹胃痛，甚至嘔吐腹瀉

食療：老黃瓜粉葛清暑湯（4人分量）

感暑後急救小貼士

1. 盡快吃解暑食物、補充水分

如果戶外工作或活動後覺得頭暈、疲勞、口乾、身熱，可盡快吃一些解暑食物和補充水分兼消散身體熱氣，這些食物即使微微冷凍也不要緊，例如：西瓜、椰青水、綠豆沙、無糖綠茶及銀菊露。

2. 忌食

反之，有些食物在感暑後一定要戒口：辛辣及烘烤食物、紅棗、黑糖、牛肉、羊肉。

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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