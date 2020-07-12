【肝病症狀】成日流汗又有啤酒肚　5個肝臟求救警號係時候要排毒

鮮有人會注意自己的肝，但肝臟卻是體內最重要的器官之一，它儲存了身體所需的重要物質，如肝醣（Glycogen）、各種維他命（Vitamins）及礦物質（Minerals），也是那些可能危害我們健康、來自食物和藥物的各種毒素的「等候區」，等著肝臟來解毒，因此肝臟更需要定期清理。肝臟其實會透過一些與健康相關的跡象和症狀，來跟我們「說話」，當這些跡象出現時，就是提醒我們該好好清肝了。以下為我們不應忽略的5個重要的肝臟求救警訊。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：鄭安珉／Hello醫師

5個肝臟求救警號（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 皮膚出現脂肪塊

肝臟的職責是製造膽汁，這對消化脂肪十分重要。脂肪消化是攝取脂溶性維他命（如維他命D）的關鍵，此類維他命可使骨骼再生及強化。因此，當肝臟必須消化含有大量脂肪的食物時，可能會產生一些問題，包括皮膚出現脂肪塊，或體重過度增加導致肥胖。

2. 有腹脹感

腹脹可能是由非酒精性脂肪肝炎（nonalcoholic steatohepatitis, NASH）引起的，這會導致肝臟變得肥胖、腫脹和充滿瘢痕。別忘了肝臟佔據很大的腹部空間，如果肝臟發炎，我們會有飽脹感或腹脹感。

3. 少吃多動卻瘦不下來

當你已經減少熱量攝取同時也運動了，卻仍無法減輕體重時，可能是肝出問題了。肝臟是很重要的代謝調節器官，當肝功能不正常時，我們會感覺無精打采。當肝臟無法對胰島素（Insulin）有反應來分解脂肪和調節血糖時，就很難消耗熱量和脂肪，也就無法減重。而且過重會導致骨質密度流失，對骨骼有害。

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4. 不喝酒也有啤酒肚

當肝腫脹或肝功能失調時，身材會出現類似啤酒肚的狀況。與一般腹部脂肪相比，肝臟引起的腹部脂肪堆積往往位於上腹部，較一般腹部脂肪堆積的位置為高。

5. 老覺得熱或太多汗

這是因為肝功能不正常，而引起荷爾蒙失調所導致。肝臟與下視丘（Hypothalamus, 體溫調節中樞）之間有複雜的交互作用，透過釋放激素，下視丘可調節破壞骨骼的皮質醇，在骨骼健康中發揮關鍵作用。

許多販售減重的藥片和產品，強調排毒與減重效果，噱頭十足，請務必要仔細研究並慎選，因為有些可能相當危險。建議透過自然的方式，如去除飲食和生活中的毒素，來清潔肝臟。當身體攝取水果、蔬菜和精益蛋白質（Lean protein）等天然成分時，肝臟就會在一段時間內自然地排毒和清潔。切記避開高糖、高脂食物，才能讓肝臟更快樂更健康。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：千萬不可輕忽啊！5個肝臟求救警訊】