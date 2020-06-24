【減肥】吃飽了仍無法克制食量就是想吃！10大症狀可能患食物成癮

吃東西是人類與生俱來的本能，正常不過的行為。有人也特別喜歡享受美食，細細品嘗食物的美好滋味。不過，如果您總是想著要吃東西，無法克制這樣的慾望時，那可要當心了，會不會是所謂的食物成癮（Food addiction）呢？ 這個名詞您可能已經聽過，但這個症狀可能常常被忽略，被認為只是單純地愛吃而已。所以，讓我們好好地了解一下食物成癮，要是有疑似徵兆的話，就知道該怎麼做！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文: Adam Wu／Hello醫師

食物成癮是怎麼回事？

所謂食物成癮，就是對於吃東西相當執著，尤其偏好不健康的食物（如垃圾食物），幾乎到了上癮的程度。人在吃東西時，大腦會產生一些神經傳導物質如多巴胺（Dopamine），它能讓人感到快樂，會刺激大腦裡的獎勵回饋機制，讓人感受到愉悅。而食物成癮就是因為攝取太多不健康的食物，大腦產生大量的多巴胺，使人享受完食物後，很快地又有想吃東西的慾望。

哪些食物可能引發食物成癮？

通常會造成食物成癮的食物，都是對健康沒什麼幫助的，高糖分、高脂肪、高鹽分，或是小麥製品，而垃圾食物就是標準的不健康食物，薯片、炸物、糖果、朱古力、餅乾、麵包、雪糕都屬之。

食物成癮有哪些症狀？（點擊下圖看清！）

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1. 對於某些食物，即便已經吃飽了，還是有相當的渴望。 2. 當已經開始吃想要的東西後，常不自覺地吃得比預想的還多。 3. 吃喜歡的東西會吃到太撐。 4. 吃完東西後覺得有罪惡感，但不久後又開始吃了。 5. 找藉口吃喜歡的東西，即使沒有絕對必要去吃。 6. 嘗試不要吃過量，但總是再犯。 7. 對於什麼時候、在什麼地方、吃了多少東西，沒什麼印象。 8. 為了抒發情緒而吃東西。 9. 私下獨自吃東西，避免被人注意到。 10. 吃到身體已經不舒服的程度。

導致肥胖與疾病

食物成癮最直接的影響就是肥胖問題，因為吃了太多沒營養的食物。其他還有可能引發第2型糖尿病（Type 2 diabetes）、心臟方面的疾病、癌症、阿茲海默症（Alzheimer's disease）、關節炎（Arthritis）、抑鬱症（Depression）等等。而食物成癮也會影響人際關係，因為它會讓人花許多時間在吃東西上，可能因此忽略了工作、家庭、朋友，也會花比較少時間做自己喜歡的事。

如何改善？

想治療食物成癮，可以尋求醫療協助，也可以在日常生活中自己多加努力。在醫學與尋求專業人士治療上，有以下幾種方式：

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1. 認知行為心理治療（Cognitive Behavioral Therapy）：主要是讓病患明白並試著改變思考模式，對於食物成癮發展出新的應對方式。

2. 焦點解決心理治療（Solution-Focused Therapy）：對於人生中可能造成食物成癮的事件，找出解決方法。

3. 創傷心理治療法：對抗人生中可能造成食物成癮的創傷。

4. 藥物治療。

5. 找營養師諮詢，選擇對的食物，做好飲食控管。

若想靠自己的力量去改善，以下幾點可供參考：

1. 把自己愛吃、常吃過量的食物寫下來，告訴自己要避免這些食物。 2. 把不健康的加工食品，換成有營養的食物。 3. 避免吃含有咖啡因的食物。 4. 三餐飲食均衡。 5. 多喝水。 6. 吃東西時專注在食物上，細嚼慢嚥。 7. 規律運動。 8. 睡眠要充足。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：無法克制就是想吃！小心食物成癮】