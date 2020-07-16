【柏金遜症】手震常跌寫字變小？10條問題自我檢測別混淆老人癡呆

柏金遜症是腦部變化帶來的問題，患者可能動作比較慢，比較不協調，看起來很僵硬，還常常跌倒，甚至拿杯子、寫字時手抖個不停。由於多數患者介於50歲到70歲之間，剛開始發病時大家都會說：「啊，沒什麼，應該就是變老了，不中用了。」而疏於早期檢查、早期診斷，沒能及時面對柏金遜症，之後生活品質可是會大打折扣。

要證實罹患了柏金遜症？

柏金遜症是個從過去病史與身體檢查來診斷的疾病。如果家屬觀察到身邊的人或長輩最近在動作、活動上好像怪怪的，可以先用以下的表格自我檢測。這裡有十個問題，其中若有三個回答「是」，請趕緊到神經科就診。

▼▼柏金遜症自我檢測表（按圖看清！）▼▼

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看門診的過程中，醫生會仔細詢問患者的狀況變化，並了解患者動作不協調的程度。假使需要影像學檢查，會選用腦部磁力共振，看看是否有發炎或腦瘤等其他狀況。假使連磁力共振都無法支持診斷，或當不確定究竟是原發性震顫或柏金遜症的話，還是可以輔以單光子電腦斷層造影，藉著多巴胺轉運體活性及影像活性分佈來做診斷。

確診之後，有藥可以醫嗎？

柏金遜症的治療選項不少，例如左旋多巴（Levodopa），單胺氧化酶抑制劑（MAO-B Inhibitor），和多巴胺受體增強劑（Dopamine receptor Agonist）等。每個人症狀不同，做的工作不同，像有些患者受到動作僵硬的困擾，有些則是面臨震顫抖動的折磨，這時所需要的藥物就不一樣。假使患者工作很常需要打字，卻又受柏金遜症所苦，通常依經驗來說，使用上左旋多巴會帶來最大的好處，醫生就會選擇左旋多巴作為起始用藥。

復健對柏金遜症患者有用嗎？

柏金遜症是一種神經退化的疾病，患者最常受動作僵硬、緩慢、或顫抖之苦，也就是說，患者沒辦法好好做日常生活中的動作，過去拿個杯子，寫個字，或穿衣服都不是難事，但當柏金遜症變嚴重的時候，這些都會變成大事，喝個水就掉杯子灑水，要填個病歷資料寫很久，甚至衣服都套不上、扣不上，讓生活品質大打折扣。另外，柏金遜症患者走路時手臂不會自然跟著擺動，平衡變差，容易跌倒。一跌倒，可能就還會造成骨折、頭部出血等更麻煩的狀況。因此，早期介入動作的訓練，是非常重要的。

運動復健訓練重點（照護線上授權使用）

被診斷為柏金遜症之後，就要開始介入運動治療。運動可以幫忙控制體重，同時在學習正確的運動方式及學習肌肉運用後，協調性會比較好，減少走路跌倒的機會，職業治療師則能幫助患者熟悉如何處理日常生活遇上的困難。因此物理治療和職業治療在整個過程中都非常重要。

柏金遜症會進展得很快嗎？

疾病的進程總是因人而異，有的患者患病後狀況會急轉直下，有的則是還算穩定。而且這跟在疾病的哪個時期診斷發覺也有關係，如果在柏金遜症早期就注意到狀況不對勁，及早帶患者去就醫，早一點用上適合的藥物，就可能改善症狀，減緩個人變差的速度。若太晚才注意到，就醫時疾病已經比較嚴重，當然後來就比較難治療比較難改善。不過整體而言，柏金遜症的神經退化是相對緩慢的，患者常是經過幾年到十幾年的時間，才會進展到生活失能。（若像「漸凍人」這樣的肌萎縮性脊髓側索硬化症，發病到死亡平均是三到六年，僅有極少數的患者會活超過十年。）

另外，大家應該也常聽到另一個與神經退化有關的疾病：阿茲海默症。雖然這兩個都是神經退化的疾病，但退化的方向不一樣。阿茲海默症主要是從認知功能退化，所以患者會先表現記憶力很差、情緒控管不佳等變化。而柏金遜症則是以動作功能開始退化，先表現出僵硬、緩慢、和顫抖的動作為主。

柏金遜症症狀（點擊下圖看清！）

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值得注意的是，假使患者被診斷為柏金遜症，但後來很快就表現出記憶力變差的認知功能障礙，代表預後不佳！患者可能會比較快速的惡化。還有一個預後差的指標則是使用左多巴胺但成效不彰。

柏金遜症會致死嗎？

柏金遜症的好發年齡介在50到70歲之間，在這階段的人有高血壓、高血糖、高血脂的比例較高，慢性病較多，就比較容易感染，或有心血管疾病、中風、癌症等問題，所以一般柏金遜症的患者並不是死於柏金遜症，而是心臟病發、癌症等這年齡層的常見死因。

然而，若患者已經罹患柏金遜症多年，動作很不協調、容易跌倒，那就可能因為吃東西咀嚼、吞嚥不順，嗆到變成吸入性肺炎，或是跌倒導致骨折、顱內出血。這些狀況就可能致命。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：帕金森氏症自我檢測與常見五大疑問（懶人包）】