【關節痛】膝痛原兇竟是脊椎側彎？　3個動作強化腰背肌肉減痛楚

膝痛都與腰骨脊骨健康有關？膝痛是常見痛症，嚴重起來不止平日上落樓梯，甚至多走幾步都受不了！很多人以為膝痛與膝關節創傷或退化有關，但脊椎側彎原來都可能是「兇手」。到底脊椎側彎與膝痛有什麼關係？如何找出自己的膝痛是不是因脊椎問題？又有什麼改善方法？ 撰文：註冊脊醫汪家智

每次上落樓梯時，就覺得前膝隱隱作痛？每當活動膝關節時，肌肉就出現拉緊張的感覺？有時走路或跑步，膝蓋都也有刺痛感？以上問題發生時，一般人都會覺得是「膝蓋不好」，但原來這情況可能是因脊骨問題而起。

膝頭和脊骨關係密切

其實，膝頭和脊骨的關係是很密切的！在人體神經的分佈中，腰椎第3節有部分神經線正是負責控制膝部的肌肉活動，因此當腰椎出現移位等問題，就有機會壓住該節的神經線，除了會產生腰痛，亦可能影響膝部活動。

膝痛是常見痛症，嚴重起來不止平日上落樓梯，甚至多走幾步都受不了！（Bruno Nascimento/unsplash）

判斷膝頭問題起因？

經常出現膝痛，但確定並沒有意外碰撞到或扭傷膝頭，同時非經常搬重物、做運動而令膝頭勞損，而且附帶有腰痛情況，這類膝痛很多時就可能如上述所指由腰椎引起，可求醫作更詳細的檢查。

脊醫會同時檢查病人的腰部、盆骨及最重要的膝部，包括痛處主要出現在膝部內側、中間或外側，初步判斷是否因退化引致。在排除了病人有膝關節創傷、退化問題後，會建議進一步照X光檢查看盆骨和腰部，甚至全條脊骨的情況，以了解有否其他脊椎問題，例如脊椎側彎。

脊椎側彎不自知引發膝痛

脊椎側彎其實是膝痛其中一個常見的根源，而且很多人有此問題而不自知，導致長期膝痛卻苦無對策！以下有兩個簡單方法，自我測試膝痛源頭有沒有可能是由脊椎側彎引起（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

膝蓋骨位置檢查

方法

站立，雙腳挺直拍緊，查看膝蓋骨（即「菠蘿蓋」）的位置

結果

膝蓋骨在正中：正常！

膝蓋骨向左或右偏：應接受檢查

屈膝蹲下檢查

方法

屈膝蹲下、站起，重複3至4次

結果

膝蓋出現痛楚或膝關節發出「嘞嘞聲」的話，需接受檢查。（注意：脊醫也會借助這個動作，從病人屈膝、蹲下的幅度，以及屈膝時有否痛楚等作出判斷）

一旦證實真的有脊柱側彎，當然便要從這方面著手治療，例如以手法矯正，及指導病人自行做施羅特（Schroth）運動或接受物理治療；如果是小朋友更可選擇佩戴支架以幫助矯正脊椎，從根源減輕膝痛。

什麼是施羅特（Schroth）運動？馬上看：

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不過，矯正脊柱側彎不是一時三刻可做到的事，在這段期間難道要一直忍受膝痛？其實，強化腰背肌肉對減輕因脊椎引起的膝痛有一定幫助，以下3個簡單運動就可以幫到手（按圖）：

動作一

1. 仰臥地面，雙手抱持雙膝

2. 往腹部靠攏，維持10秒

動作二

1. 雙手撐地，雙膝跪地，頭往上抬，維持10秒

2. 然後頭部慢慢往下，背部略拱，維持10秒

3. 可循環重複兩姿勢10次

動作三

1. 雙手交叉放在胸前，

2. 在椅子上反複坐下和起身，重複10次

註冊脊醫汪家智（撰稿人授權提供）

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