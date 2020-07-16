【新冠肺炎】返工感染風險高過去診所？37個日常活動高危排行榜

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，本地個案不斷持續上升，當中不少更是找不到感染源頭，情況令人擔憂。患者一般會出現咳嗽、眼紅、發燒等輕微病徵，或甚至無徵狀。現時，不少商場、餐廳、街市、的士、補習社，以至大學校園等都列為高危場所。但其實還有很多日常活動，應盡量避免，以減低受感染風險。究竟哪些地方最高危？

美國德州醫學協會（TMA）新冠病毒工作團隊和傳染病委員會，就將37種日常活動進行感染風險排名。第1級代表為最低風險，而第9級則代表最高風險。下面就為大家列出各個級別的高危活動（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

第一級（最低風險）

• 開信箱

第二級

• 到餐廳取外賣

• 油站加油

• 打網球

• 露營

第三級

• 雜貨店購物

• 和他人一起散步、跑步或踩單車

• 打高爾夫球

究竟超市有什麼需特別注意的地方？（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

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第四級

• 酒店留宿2晚

• 坐在診所等候室

• 去圖書館或博物館

• 餐廳露天座位用餐

• 在繁忙的市區步行

• 在遊樂場逗留1小時

新確診患者中，當中就有患者為酒店職員，也有患者在酒店留宿後確診。假如你在不知情的情況下入住同一間房，而房間又未有正確消毒的話，感染風險就會大增。

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第五級

• 在別人家中食晚飯

• 參加後院燒烤

• 去沙灘

• 到商場購物

▼第三波本地確診疫情互動地圖▼

第六級

• 送孩子到學校、露營或托兒所

• 在辦公室工作一星期

• 在公共泳池游泳

• 到長者家中探訪

近日的確診個案中，不乏學生、家長相繼確診，而有學校學生及家長、教職員等曾與患者接觸，學校有機會變另一高風險場所。雖然學校已提早放暑假，不過補習社也是另一個播毒黑點，較早前已有教育中心老闆確診，也有學生確診。大家不應掉以輕心！

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第七級

• 去髮型屋剪髮

• 餐廳內堂食

• 參加婚宴或喪禮

• 搭飛機

• 打籃球

• 踢足球

• 和朋友擁抱或握手

以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

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第八級

• 食自助餐

• 健身室運動

• 去主題樂園

• 去戲院

近日爆出多宗本地感染個案，當中就有確診患者更曾到訪迪士尼樂園及酒店。加上，如果身邊出現的是無徵狀患者，有機會一不留神，就中招了。

第九級（最高風險）

• 睇大型演唱會

• 去體育館

• 參加超過500人的宗教活動

• 去酒吧

本港較早前曾出現酒吧群組，多人受到感染，病毒傳播了三、四代，甚至嬰兒也確診。另外，大家應該還記得之前韓國新天地的宗教活動，成播毒場所，並令韓國疫情緊張。此外，印度當地有宗教團體3月舉辦連場聚會後爆出多宗確診，政府要緊急尋找超過9000人的下落。可見，多人參與的宗教活動，分分鐘是病毒集中地，大家可免則免！

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協會表示，風險排名是基於評估在不同場所可採取安全措施的多寡而定。另外，也同時衡量活動在室外或室內進行，以及人數等。協會主席Dr. Diana Fite則提醒，市民應勤洗手，盡量避免外出，要戴口罩，並保持社交距離。

（資料來源：《wearetma》、《fox6now》）

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