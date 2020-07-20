【肚痛】肚臍藏2368種菌！洗錯會肚痛必學清潔3步驟肚臍凸或胃癌

夏天除了為大地帶來美腿，更有不少女士會穿著露臍裝！但早前一名台灣女網民於Facebook群組「爆怨公社」發文指自己挖肚臍時挖出近1cm的污垢，並因而出現不適。究竟該如何洗肚臍？每星期該洗多少次？不妨多了解你肚臍的健康，看看肚臍隱藏著健康訊息！

一名台灣女網民於Facebook群組「爆怨公社」發文，指自己上一次洗肚臍已是三年前，近日半夜挖肚臍時挖出近1cm的污垢，她的肚臍並於翌日出現痛楚和流血，實在令大家嘩然！

台灣女網民肚臍出現痛楚和流血（「爆怨公社」FaceBook）

1cm的污垢（「爆怨公社」FaceBook）

肚臍易藏油垢、細菌

洗手、洗頭和洗澡是每天必做，但清洗肚臍卻一直被忽略。肚臍雖小，但污垢多，絕不能忽視。早於2011年，國家地理雜誌的報道引述美國北卡羅萊納州立大學研究指肚臍可能是細菌溫床，該研究分析了66個人的肚臍骯髒程度，發現肚臍中有2368種細菌，當中超過一半為新品種。

台灣TVBS頻道《健康2.0》節目中，家庭醫生劉晏孜亦表示，由於肚臍是凹的，所以易隱藏污垢，例如皮脂的汗水及油垢。肚臍的污垢和耳垢相似，一般會自然排出，但仍建議大家需要清洗肚臍，會相對較乾淨。

洗澡時順便「沖一沖」肚臍便可？（Skyler King/unsplash）

如何清洗肚臍？

很多人以為洗澡時順便「沖一沖」肚臍便達清洗之效，但這樣並不能有效清洗肚臍。看看清洗肚臍教學：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

以手指代替棉花棒可以嗎？

由於肚臍沒有肌肉層，皮膚十分薄和敏感，挖肚臍會很容易刺激到肚的神經。因此，手指碰到肚臍時，腸胃會蠕動，或會令肚絞痛。

另外，用手指挖肚臍較易造成破皮，而手指上有很多細菌，接觸細菌後很易造成蜂窩性組織炎或感染，可能會流出血水或膿。

蜂窩性組織炎是一種嚴重皮膚細菌感染，可經任何大小的傷口、蚊叮蟲咬、蛀牙及紋身等方式造成感染，初期症狀與一般因蚊蟲引致的傷口紅腫相似，但若延醫治理，感染惡化嚴重可能需要肢保命，甚或有性命之虞。

切記以手指挖肚臍！（johanneswre/unsplash）

認識你的肚臍！

肚臍位於身體的中心，細小但隱藏一些健康訊息，我們可以透過肚臍的形狀看出端倪。綜合《健康2.0》節目的中西醫意見，肚臍凹凸、顏色和周邊反映什麼健康問題？（按圖）

+ 6 + 5 + 4

1. 肚臍凸出

除了懷孕外，肝不好或一些癌症會形成腹水，往外推造成腹壓高令肚臍凸出，所以平日應該量度自己的肚臍深度，如果有變化應及早求醫。

- 肚臍凸出，有很多結節：腹部癌症（常見胃癌）、女性卵巢癌

- 肚臍凸出，藍色，軟的：嚴重肝硬化

2. 凹進去、旁邊多皺紋

- 胃氣虛，中氣下陷及身體陽氣不足

改善建議：經常肚痛人士可多吃乾薑和肉桂改善

3. 又凹又凸

- 寒熱不合，又愛吃熱又愛吃凍食，令身體的循環和消化系統不良

4. 肚臍上方較硬

- 胃脹

保養肚臍操

中醫師彭溫雅教大家一招保養肚臍和腸胃操，不限時和地、站著、躺著或坐著也可以做這個保養操。只需數分鐘便可加速局部血液循環，啟動身體任脈的循行，有助改善消化不良和腹脹。

+ 4 + 3 + 2

1. 手心握成杯狀

2. 手心覆蓋著肚臍位置

3. 輕輕振動3分鐘

4. 由上往下做整個腹部按摩

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