【世界肝炎日】猛爆性肝炎即捱夜爆肝？9大症狀茶色尿要小心！

今天（7月28日）是世界肝炎日。肝炎，有很多種，有甲、乙、丙、丁型...也有急性和慢性，近年，更常聽人說，經常熬夜、日忙夜忙，做到「爆肝」！究竟什麼是爆肝？和肝炎又有沒有關係？可以預防嗎？

經常捱夜會爆肝？(GettyImage)

「爆肝」近年成為熱門的網絡用語，用來形容熬夜過度後傷肝的情況。究竟什麼是爆肝？有什麼症狀？（按圖）

註冊中醫師潘咨遐曾指出，長期熬夜會致陰虛及傷肝腎，造成煩躁、暗瘡、皮膚乾燥、口乾、眼睛乾澀、胃口不佳等情況。

在西醫的角度，則沒有所謂「爆肝」，只是大家常誤解為過度熬夜，又或與「猛爆性肝炎」混淆。猛爆性肝炎是嚴重的急性肝炎，由於名稱又「猛」又「爆」，讓不少人產生誤會。而猛爆性肝炎不是因捱夜過度引致，兩者有很大差異。

腸胃及肝狀科專科醫生張世華指，猛爆性肝炎正式醫學名稱為「急性肝衰竭」，是指肝細胞短時間內嚴重發炎繼而大量死亡，造成肝的排毒、代謝等功能下降，甚至喪失，導致身體接近「沒有肝臟功能」的狀態，引發全身的機能衰竭。

猛爆性肝炎的高危人士：（按圖了解）

1. 患有慢性乙型、丙型或其它肝病的肝炎患者

2. 亂服來歷不明的中西成藥或草藥

3. 酗酒

4. 進食已發霉及不潔的食物

猛爆性肝炎的初期徵狀：（按圖了解）

張醫生表示，猛爆性肝炎是肝病的一種，初期徵狀類似其他肝病，但進展的速度更快速。

1.食慾不振

2.容易疲倦

3.噁心

4.嘔吐

5.黃疸(皮膚、眼白明顯泛黃)

6.排出茶色尿液

7.腹腔積水

8.凝血功能異常

9.神智混亂（肝昏迷）

很多人誤解猛爆性肝炎是熬夜過度造成的，其實導致猛爆性肝炎的原因主要有以下8個。

1.由嚴重的甲、乙、戊型肝炎引起

2. 藥物性肝炎，服用過量藥物如「乙醯氨基酚」（acetaminophen）（廣泛使用的非處方止痛及退燒藥）中毒或其他藥物影響

3.免疫系統性肝炎，即身體免疫系統自我攻擊肝臟細胞而引致的肝炎

4.其他病毒感染引起的肝炎

5.代謝性肝病：威爾遜氏症、妊娠性急性脂肪肝等

6.酒精或其它有毒品（例如發霉食物中的黃曲霉菌）

7.肝血管病變

8.休克或其它循環系統衰竭病況

預防猛爆性肝炎的方法（按圖了解)

想要減低猛爆性肝炎的風險，張醫生建議患有慢性乙型、丙型或其他肝病的肝炎患者，須儘早求醫以控制病情；不要亂服來歷不明的中西成藥或草藥；不要酗酒；不要進食已發霉及不潔的食物；有需要可及早注射甲型及乙型肝炎疫苗。

急性肝炎VS慢性肝炎

猛爆性肝炎非常可怕，不過，並非所有急性肝炎也會導致猛爆性肝炎。根據台灣肝病防治學術基金會資料，多數急性肝炎患者不治療也能自行痊癒，少數患者會演變成慢性肝炎，甚至惡化成致死率高的猛爆性肝炎。

急性肝炎跟慢性肝炎在病情發展和治療上有很大的不同，急性肝炎患者有可能不經治療，也能自行恢復；慢性肝炎則指肝功能長期處於不正常狀態，需定期追蹤、治療，以免惡化成肝硬化和肝癌。

慢性肝炎患者以乙、丙型肝炎患者為主，除病毒引起的慢性肝炎外，自體免疫疾病、服用來歷不明的中草藥、保健食品或是長期酗酒，都可能引起慢性肝炎。此外，飲食不當所造成的脂肪肝，也會導致肝臟慢性發炎，發展成脂肪性肝炎、肝硬化等。

肝炎的病徵：（按圖了解）

+ 17 + 16 + 15

腸胃及肝狀科專科醫生張世華指，受肝炎病毒感染的患者會視乎其感染嚴重程度而出現不同病徵，輕微者或可能完全沒有病徵，中度者則可能出現反胃、作嘔、消化不良等徵狀，大部分會自行痊癒。此外，急性肝炎的病徵亦與感冒或腸胃炎相似，張醫生直言較難分辨，主要都是靠驗血才可確認病因。

乙型和丙型慢性肝炎，多數患者無明顯症狀，直至進一步演變成肝硬化和肝癌才求診。肝硬化的病徵包括：食慾不振、噁心、體重下降、感覺疲倦及虛弱、皮膚及眼睛泛黃、尿液呈深色、腿、足及腹部腫脹、容易出血及出現瘀斑。

預防感染病毒性肝炎的方法：（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

要防止病毒性肝炎感染，你應該避免高危因素。以下方法能減低感染甲型及戊型肝炎的機會：

1.進食完全煮熟的食物，尤其是海鮮。

2.避免進食由非法食檔或小販售賣的食物。

3.在處理食物前、進食前或如廁後應用肥皂洗手。

4.注射疫苗（甲型肝炎）

以下方法能減低感染乙型及丙型肝炎的機會：

1.採取安全性行為（如正確使用安全套）。

2.切勿與人共用針筒、利器（如剃刀）、私人用品（如牙刷）。

3.小心處理利器，慎防針刺意外。

4.適當處理傷口。

5.進行紋身、針灸或紋眉、脫痣時確保儀器徹底消毒。

6.注射疫苗（乙型肝炎）

張世華醫生指，現時只有甲型及乙型肝炎提供疫苗注射，而早於1988年時已實施了初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射。他建議，經常進食未完全煮熟的食物，如生蠔、青口等人士，或經常到外地旅遊，有機會進食不潔食者，亦可考慮注射甲型肝炎疫苗。

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