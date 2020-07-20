【腰痛】每朝起床腰酸背痛？一個枕頭紓緩痛症2個睡姿真係要戒！

一起身就腰酸背痛？可能是你的枕頭、床褥，甚至是睡姿出現問題。註冊物理治療師曾慧娜（Joanna）表示，睡覺時建議採用仰睡或側睡，不建議俯臥，並要選用合適的枕頭和床褥，方可減少睡醒後出現肩頸及腰痛問題。

不少人一起床時便覺腰酸背痛，令生活及工作大受影響。（《當你沉睡時》劇照）

不少香港人都有肩頸及腰背痛問題，即使沒有嚴重影響生活，但長期身體有痛症總會令人心情低落，如一直不理會分分鐘令情況愈來愈差。

註冊物理治療師曾慧娜（Joanna）指，如果早上一起床經常腰酸背痛，很有可能是因為揀錯枕頭和床褥，甚至是睡姿出現問題。

挑選床褥及枕頭貼士：（按圖了解）

+ 8 + 7 + 6

首先，她指出，在挑選床褥方面，仰睡時，床褥應完全承托背部，腰與床褥之間不應有「虛位」，如果太硬的話腰部會凌空，太軟的腰部又會向下沉，令腰缺乏承托力。若習慣側睡者，則要確保頸椎與腰椎成一條水平線，「如果太硬的話，肩膀和盤骨也會覺頂住，太軟則會令整個人向下沉，脊椎便會缺乏承托力。」

第二，在挑選枕頭時，為了滿足仰睡及側睡需要，一般建議使用中間凹，兩邊凸的枕頭。仰睡時用中間凹的地方，視線90度望向天花板，膊頭緊貼枕頭下方，如頭仰後即枕頭太低，頭傾前則枕頭太高。至於側睡時需用兩側凸起來的地方，因為頭及頸與床褥的距離比仰睡時高，確保頸椎及胸椎成一直線。

此外，睡姿正確與否亦對腰背痛有莫大影響，網上有不少針對腰背痛人士的睡姿建議，我們挑選了４個較常見的姿勢，讓Joanna分析它們的好壞。

４個較常見睡姿分析：（按圖了解）

+ 10 + 9 + 8

1.側睡時兩腳中間夾一個枕頭

這個姿勢適合有腰背痛人士，因為側睡時向天一方的盤骨容易會向下方傾斜，如兩腳中夾著枕頭有助盤骨左右平衡，減輕腰椎壓力。

2.仰睡時將一個枕頭放在膝關節下

不少有腰痛的人通常腰椎過度前彎，在仰睡時腰部未能躺在床褥上，導致腰部凌空，增加腰椎壓力。如在兩膝下放置枕頭，有助腰椎放鬆，改善腰背的承托和支撐。

不正確的睡姿：

1.側睡時像胎兒一樣捲曲

有些人睡覺時喜歡像胎兒一樣捲曲，不過，Joanna指，這個睡姿不但無助舒緩腰痛，如有椎間盤突出者更會「死快啲」。因為背部捲曲時，椎間盤的壓力會增加，從而加速椎間盤的勞損。如在睡覺時想增加安全感或舒適度，她建議抱枕頭睡較佳。

2.俯臥時肚子下放一個枕頭

Joanna指，在俯臥姿勢下，頸部一定會扭轉至某一邊，容易令頸椎錯位，造成「瞓捩頸」，以及令頸部肌肉繃緊甚至發炎；在肚子下放一個枕頭亦無助舒緩腰痛。

註冊物理治療師曾慧娜（Joanna）

Joanna提醒，上述的方法雖然有助舒緩腰背痛，但建議有痛症的人士先向物理治療師或醫生求診，了解痛症成因及解決根本問題。

相關文章：【抗炎食物】慢性發炎可致癌症糖尿病 13種抗炎食物朱古力要識揀