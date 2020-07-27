【甲狀腺癌】頸腫咳嗽小心5大症狀　缺碘屬高危補碘最好食青口！

頸部腫起可能是患癌徵兆？美國全國廣播公司（NBC）女記者普賴斯（Victoria Price）早前獲一位觀眾提醒，指在新聞片段中她的頸部看似腫起來，由於該觀眾曾因頸部出現腫塊後證實患癌，遂勸普賴斯馬上求醫。經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌。究竟甲狀腺癌還有哪些徵狀？成因又是什麼？

有觀眾發現美國全國廣播公司（NBC）佛羅里達電視台《WFLA》女記者普賴斯（右）頸部腫起，勸她趕快求醫，經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌。（普賴斯Twitter圖片）

美國全國廣播公司（NBC）佛羅里達電視台《WFLA》女記者普賴斯（Victoria Price）上月收到一名女觀眾的電子郵件，指出在新聞片段中看到普賴斯的頸部「腫腫的」，擔心她患癌，故勸她趕快求醫。經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌，腫瘤更已從頸部開始擴散，需要盡快動手術，並即時安排切除甲狀腺及部分淋巴結。

甲狀腺癌對香港人來說可能不是十分熟悉，相比大腸癌、肺癌等「頭號殺手」，甲狀腺癌不算很常見。不過，據醫院管理局網頁指，甲狀腺癌其實是香港十大常見癌症之一，排名第十，於2017年共有884宗病例，其中男性有181人，女性703人，女性比男性患甲狀腺癌的機會高3.8倍。

除了頸部有腫塊這個比較容易看出來的徵兆，甲狀腺癌還有哪些常見徵狀？如果你的聲音持續沙啞、出現頸痛或喉嚨痛、持續咳嗽，都可能是患上甲狀腺癌的警號。

甲狀腺癌常見的5大徵狀：（按圖了解）

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1. 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2. 聲音持續沙啞

3. 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4. 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

甲狀腺是什麼？（按圖了解）

甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，是一個內分泌組織，負責調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能、促進小腸及腎臟吸收鈣。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。甲狀腺癌的發病過程很緩慢，由癌細胞出現到發病可能歷時數年。

甲狀腺癌的發病對象並不相同，但成因仍不清楚，有可能與以下因素有關。

甲狀腺癌的成因及高危因素：（按圖了解）

1.曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的幅射，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

2.家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等，均有較大機會患上甲狀腺癌。

3.個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

4.性別：女性患甲狀腺癌的機會較男性大。

5.飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患甲狀腺癌的機會。

衛生署建議市民可多吃紫菜、海帶等藻類食物補充碘。不過同時亦提醒，如用碘鹽代替餐桌鹽，每日的攝取量應少於5克。此外，奶或奶類製品、貝類海產、鱈魚及雞蛋等都包含碘，當中以藻類的碘含量最高。

含碘量較高的食物：（按圖了解）

+ 8 + 7 + 6

6.年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

由於目前醫學界還不清楚甲狀腺癌的真正成因，因此未有預防方法。不過，如果你的家族曾有人患上甲狀腺癌或甲狀腺異常的疾病，應特別提高警覺，最好每半年自我檢查頸部，並定期做超音波檢查。此外，如果你曾患過甲狀腺癌，有機會在多年後再次復發，所以必須定期跟進。

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