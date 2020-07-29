【脫髮】夏天洗頭密易脫髮？專家解6大洗頭疑團太陽落山唔好洗！

炎炎夏日，動輒三十幾度高溫，沒有冷氣底下，不足十數分鐘便已「大汗疊細汗」，加上近日新冠肺炎肆虐，病毒細菌無處不在，很多人每天洗頭不只一次，傳言洗頭愈密愈傷頭髮，甚至引致脫髮危機！究竟是什麼原理、有沒有醫學根據？不同時間洗頭又會否影響健康？

日日洗頭，是否洗得正確？（Upslash@ericklarregui）

洗頭，是日常生活的一部分，保持頭髮清潔衞生，每天洗頭正常不過，但亦有說洗頭愈多愈容易脫髮，或引致「頭風」問題。皮膚及性病科醫生林旭強認為，可視乎不同人不同髮質而定，而註冊中醫師陳綺琪（Erica）指若洗頭後處理不當，容易引致頭風頭痛！

按圖了解各種洗頭迷思：

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Q.1 到底應否每日洗頭？

主要視乎各人的髮質、油脂分泌量及有否使用定型產品而定。林醫生認為，若頭髮屬於油性或中性，平日較常使用定型產品，應每日洗頭一次，確保頭髮清爽健康。

至於乾性髮質人士，若洗頭次數過密，或會將頭皮上僅餘的油脂洗走，令頭髮更乾旱，因此可不必每天洗頭，每隔一至兩日洗頭即可。

Erica則指，夏天天氣炎熱，皮膚肌肉紋理會較疏鬆，讓毛孔打開流汗散熱，如果頭油、汗水太多，應該一至兩日洗頭一次，以保持頭皮潔淨。

Q.2 每日洗頭多於一次會傷害頭皮或頭髮？

只要洗頭後不會感到頭皮崩緊或不適便可，而林醫生認為，若一日洗頭三次或以上，便算是洗頭過密。

Q.3 洗頭太密會引致脫髮？

洗頭和脫髮沒有直接關係，一般而言，洗頭不會傷害毛囊，只要水溫不是過熱或過分大力搓揉頭髮，便不會令脫髮機會增加，但林醫生稱，若洗頭次數過於頻密，有機會令頭皮變得較乾，令頭皮發炎或出現濕疹。

Q.4 晚上洗頭會頭痛？

中醫認為晚上洗頭，會導致「頭風」，即風邪入侵頭部的情況，表現為頭痛。Erica解釋，由於洗頭後，頭部肌肉紋理會較疏鬆，若晚上洗頭後，沒有吹乾頭皮便睡覺，房間又開著冷氣，當頭部被冷風吹過後，會令風寒濕邪容易入侵。當身體的氣血不通，便不能滋養頭髮，除引致頭痛外，更有可能導致脫髮。故此，她建議應在早上或下午陽氣較盛時洗頭，能減少風寒入侵的機會。

林醫生則表示，鑑於現時疫情嚴峻，故外出回家後均應該洗頭，避免傳播病毒或細菌。

Q.5 凍水還是熱水洗頭好？

和暖的溫水洗頭最好，水溫不應太熱，否則容易灼傷皮膚，或沖走皮膚上的天然脂質，令頭皮過分乾燥，導致發炎。中醫亦認為溫水洗頭，讓毛孔打開，有助頭髮生長。

除了清水，也應使用洗頭水，去除多餘油脂和污垢，再用護髮素塗到髮尾上，惟即使護髮素不慎接觸頭皮，亦不會對頭髮健康有太大影響。

Q.6 吹頭會傷害頭髮？

林醫生稱，要保持頭髮健康，洗頭後應立即使用毛巾把頭髮印乾，並用和暖的風把頭髮徹底吹乾，再用梳整理好頭髮，也能有助防止頭風、頭痛。

按圖看中醫護理頭髮小貼士：

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中醫認為，頭髮健康與肝、腎、脾及氣血有關，肝負責藏血，脾負責生血，腎負責藏精。尤其「髮為血之餘」，因此要養好頭髮，一定要養血。

1. 多吃黑色食物

Erica稱，由於「色黑補腎」的關係，平時可多食黑芝麻、木耳、黑豆等黑色食物，有助黑髮生長。尤其女士在月經周期後，可多食黑豆，除了補充流失的血液，更有助護髮。其中黑豆焗水便是較簡單的做法。

黑色食物補腎，吃黑豆有助生髮及黑髮。（VCG）

黑豆水 做法： 1. 把黑豆放入白鑊，用慢火炒約20至30分鐘，視乎爐頭火力，期間或需要中途熄火。 2. 當黑豆炒至爆香變青，聞到香味後便可熄火，再把炒過的黑豆放入玻璃樽密封。 3. 把一湯匙黑豆放進熱水沖泡，大概30分鐘，可隔日飲用。 貼士： 1. 可把炒黑豆放入盛有熱水的保溫壺浸過夜，翌日即可飲用 2. 焗黑豆水時，可加入3至4粒去核紅棗，增加甜味更易入口

2. 適時梳頭

Erica亦建議，每日可用牛角梳或手指梳頭3至4次，每次2至3分鐘，以刺激頭部穴位、促進生化氣血，除了紓緩頭痛外，更可減少脫髮或白髮問題。

至於為什麼要牛角梳？其實牛角本身是中藥，有保健作用之餘，梳頭時不會產生靜電，能促進血液循環，紓緩緊張情緒，消除疲勞，常用有助減少脫髮。

資料來源：皮膚及性病科醫生林旭強、註冊中醫師陳綺琪

皮膚及性病科醫生林旭強（受訪者提供）

註冊中醫師陳綺琪（受訪者提供）

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