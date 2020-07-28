【新冠肺炎】戴口罩做運動一定要知4件事　邊類運動千祈唔好戴？

限聚令本周三（29日）實施，由4人收緊至2人，面對新冠肺炎疫情爆發，新措施亦會強制室內外公眾場所戴口罩，只有飲食和服藥可豁免，運動和吸煙一律不獲豁免。 戴口罩做運動，仍然阻不了一些人做運動的習慣，但早前曾有戴口罩運動後暈倒甚至猝死的個案，究竟戴口罩運動有什麼風險？對心肺負荷會有什麼影響？什麼人要加倍留意？

新冠肺炎爆發下，新措施包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；強制戴口罩擴至室內外公眾地方，戶外做運動亦不可豁免，平日有運動習慣的人未必因此想停，但亦非人人適合戴住口罩做運動。

如今須戴口罩做戶外運動，對健康又有否影響？（sporlab/unsplash）

戴口罩運動有一定風險。今年5月，內地媒體報道，2名內地學生戴口罩跑步猝死； ，另外，內地一名男子戴口罩跑步戴口罩跑步逾4公里後，胸口出現劇痛並呼吸困難，出現「爆肺」。

當時內媒引述武漢中心醫院胸外科主任陳寶鈞回應，指戴口罩運動會導致通氣阻力明顯增加，通氣量（每分鐘吸入或呼出的空氣量）下降，造成呼吸不暢。同時因氧氣攝入不足，導致心肺負擔加重造成損傷，嚴重者更可能猝死，建議戴口罩時切勿進行劇烈運動。

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戴口罩做運動注意須知

事實上，載口罩做運動，對於心肺與呼吸確實會造成影響。心臓科專科醫生謝德新提醒， 若屬中高強度運動，便不應該戴口罩做。（按圖瀏覽詳盡建議）

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Q1：中高強度運動，戴住口罩做的風險？

【中、高強度運動：不建議戴口罩】

運動強度大的運動不建議戴口罩，例如跑步，尤其HIIT（高強度間歇訓練）。身體需大量新鮮空氣，佩戴口罩會阻礙呼吸，並會吸入剛排出體外二氧化碳高的空氣，對心肺跟呼吸功能造成影響，令血含氧量不達標。尤其當運動得非常劇烈，血含氧量低會很容易令人暈眩，並增加跌倒受傷的風險。

【低強度運動：可戴口罩】

如果做低強度運動，例如舉啞鈴、做瑜伽、緩步跑等則可以佩戴口罩。

Q2：哪類人士不應戴口罩運動？

如果平日慣常有運動的年輕人，如要戴口罩或需降低運動量；但年紀較大的人士，或冠心病患者，戴口罩運動可能對身體構成危險。

Q3：做運動期間，應保持安全距離？

- 任何運動：應保持2至3米距離以上（飛沫的噴射距離約2至3米）

- 快跑、低速踩單車：距離約身後10米

- 高速踩單車：距離約身後20米

Q4：運動時應選用什麼口罩？

【外科口罩：運動會減低阻隔功能】

據神經科學醫生黃秉康解釋，外科口罩濕了就沒有過濾效用，如果戴住外科口罩跑，肯定有汗，就算戴了口罩都沒有效用。

此外，外科口罩功能亦受呼吸力度影響，它主要應付我們日常呼吸產生的力度，阻擋有害物進入口鼻，減低呼吸道傳染病傳播。跑步時，我們比平常更用力呼吸，吸氣時產生的壓力比平常大，減低外科口罩的阻隔功能。

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【不建議N95：空氣不流通】

內地少年戴口罩跑步猝死，其中一位是戴N95口罩。其實此類口罩令空氣極不流通，會增加運動受傷風險，不建議運動使用。

【訓練口罩（低氧訓練口罩）：對心臟和肺部壓力較大】

訓練口罩（區嘉俊提供）

不少運動員會佩戴專用訓練口罩（低氧訓練口罩），但功能卻與外科口罩完全不一。這種口罩的設計是局限每次呼吸時空氣的流通量，因此在同一運動強度下，身體承受的負荷較大，心臟和肺臟的壓力也較大。

雖然這款訓練口罩通過認受性高的ASTM International（美國材料和試驗協會）標準，過濾能力達PFE 0.1微米，能阻擋流感、沙士等病毒。但能否阻隔新型冠狀病毒，暫時未有資料。

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為人為己，大家應留在家中運動。（jonathanborba/unsplash）

在家運動較為安全

新冠肺炎爆發，外出運動須要考慮風險，大家應盡量減少外出，留在家中做運動。以下介紹一套居家瑜伽動作，強身健體：（按圖）

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5種瑜伽運動讓血管和心臟年輕（Heho健康授權使用）

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