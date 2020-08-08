【痔瘡】大便玩手機易中招　9預防方法多吃奇異果大便幾耐至啱？

俗話說「10男9痔」，但其實許多女生都有便秘問題，長期下來也容易引發痔瘡。大腸直腸外科醫生表示，坐太久、不運動、少喝水，經常便秘及腹瀉，都屬於痔瘡高風險族群，年輕人如果長時間坐在馬桶上滑手機，也可能引發痔瘡。

台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說明，以前上廁所可能會拿著書本或報紙，現在許多人則是拿著手機如廁，一邊逛社群、打手遊，要是遊戲進入緊張激戰，可能一坐就是半個多小時。最近1、2年，收治不少年輕痔瘡患者，詢問病史及生活形態，幾乎都是重度網路及電子產品使用者，其中不乏大學生、高中生，年紀最輕的是14歲小男生。

哪些人屬於痔瘡高危險群？（點擊下圖看清！）

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由於該名初中生沉迷手遊，在家裡也常躲進廁所裡打電動，時間常常不經意就超過半小時，沒想到卻因此引發痔瘡，後來因為血便，馬桶出現有血跡，連內褲也沾著血，嚇壞了媽媽，才趕緊陪同就醫。

糠榮誠指出，痔瘡距離肛門口1公分，是每個人都有的正常組織，但如果長時間久坐不動，或上廁所太用力，就會導致腹壓過大，以致局部組織靜脈迴流異常。

哪些人屬於痔瘡高危險群？糠榮誠說，懷孕、體重過重，以及經常咳嗽、便秘、腹瀉，及有家族史者，都要注意痔瘡問題，平常應該養成多喝水，多吃鳳梨、蘋果、奇異果等高纖蔬果的習慣。

此外，也要少吃辛辣、含咖啡因的食物，盡量少碰麻辣鍋，或是炸雞、鹽酥雞等油炸食物。如已出現痔瘡問題，建議局部多泡溫水，促進血液循環。糠榮誠提醒，上廁所大號時，應該認真如廁，不要看報紙或滑手機，時間應控制在10分鐘之內，要是坐太久容易引起肛門局部充血，又受到地心引力的影響，容易誘發痔瘡。

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