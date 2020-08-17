【牙周病】口臭流血牙罅大9個症狀要小心　清牙石預防惡化甩牙！

牙周病是很常見的口腔問題，柏登牙醫院長黃斌洋醫師表示，若長期忽視牙周病問題，除了可能導致牙齒脫落的問題外，亦可能引起心血管疾病、蜂窩性組織炎等嚴重後果，提醒民眾若牙齦長期發炎、腫痛、流膿、流血等症狀時，應積極就診檢查並接受治療為佳。

牙周病症狀（點擊下圖看清！）

+ 6 + 5 + 4

牙周病主要是因為長期口腔清潔不當，導致牙菌斑持續堆積而使牙齦、牙周組織受損所致，其常見症狀包括牙齦紅腫、流血、發炎化膿等，也可能因為牙齦膿包而出現口臭的症狀。黃斌洋醫生表示，牙周病初期的症狀輕微，對生活影響不大，但若忽視警訊而未及時就診治療，將可能導致口腔健康惡化，包括牙齦萎縮、牙縫變大、牙齒悶痛、鬆動搖晃、咬合無力、甚至導致牙齒脫落等狀況。

黃斌洋醫生提醒，牙周病若能及早於症狀初期接受治療，定期請牙醫清除牙結石並搭配每日正確潔牙，就有助於讓牙齦恢復健康、避免口腔問題繼續惡化，也能避免變成無「齒」之途的窘境喔。

牙周病相關問題，建議諮詢「牙科」。

牙周病的症狀（健談授權使用）

相關文章：【牙齒】刷牙要在早餐後？牙膏要沾水？ 一文解答刷牙5大疑問

刷牙點刷至啱？（01製圖）

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】