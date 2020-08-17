【便秘】如廁3大坐姿邊個最易排便？4個穴位助腸胃蠕動防便秘

便秘是不少人的困擾，除了飲食上要多食蔬果，增加纖維攝取量外，原來如廁坐姿亦會影響排便！本地較多採用坐廁，不過研究發現，蹲廁的姿勢，更有助排便。那麼，日常使用坐廁時，又如何可改善坐姿，利於排便呢？

坊間有不少紓緩便秘的方法，但真的有效嗎？只改善如廁姿勢就可改善排便問題？下面就由腸胃肝臟科專科醫生張世華解釋有關如廁坐姿的問題（按圖）：

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蹲廁排便最好？

刊登在《Digestive Diseases and Sciences》的一項研究，曾找了28名參加者，要求他們分別使用不同的如廁姿勢：坐在高41至42 cm坐廁上、坐在較矮的坐廁上（高31至32 cm）、蹲在蹲廁上，並紀錄排便狀況，包括排便所花的時間，以及排便是否順暢或需用力。

結果顯示，用「蹲姿」排便的參加者，平均花約50秒，便能成功排便，而且大家一致認為能排得最乾淨。「坐姿」平均需要130秒，但感覺排便排得不太乾淨。

如廁姿勢原來都會影響排便。（Unsplash/ giorgiotrovato）

另一份刊登在《Lower Urinary Tract Symptoms》的日本研究，也有類似的結論。研究中測試了3種不同的如廁姿勢，包括正常坐在坐廁上、抬高雙腳坐在坐廁上（屈曲角度60度）、以及蹲坐（屈曲角度22.5度）。

結果發現，髖關節屈曲（hip flexion）程度愈大，即是屈曲角度愈小，直腸（rectoanal canal ）就會愈直，因此就可有助減少排便的阻礙。換句話來說，也即是，當你愈排便坐姿愈接近深蹲（full squat），排便就會愈輕鬆。

蹲坐真的有助排便嗎？本港普遍都採用坐廁，日常又可透過什麼方法改善排便情況呢？

改善如廁姿勢助排便？

腸胃肝臟科專科醫生張世華解釋，改變如廁姿勢，或有助紓緩便秘的原因，主要和人的直腸結構有關。當我們普通正常坐在坐廁時，大概呈90度，盆腔肌肉會拉扯直腸，變相大便需要「轉彎」才能排出，令排便對於某些人來說，例如便秘人士，相對變得不適。使用此坐姿排便，有機會令排便困難，因而用力過度，或容易刺激痔瘡。

哪些人容易患痔瘡？（按圖）：

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反觀，如果在如廁時，雙腳踩住小椅子，可令髖關節摺多一點，間接令盆腔肌肉放鬆。此坐姿有點模擬蹲廁的情況，不過相對更輕鬆。張醫生指，採用此坐姿，理論上可有助紓緩便秘，或令排便變得更為順暢。便秘一族不妨一試。

另外，張醫生也建議大家如廁時，應專心一致，以免玩手機或閱報分心。此外，當有便意時，應盡快上廁所。假如有便秘問題的人，在用餐後，一般腸道會開始活動，可嘗試到廁所培養便意，或有助改善便秘的情況。

便秘穴位按摩

除了飲食上要注意，以及改變如廁坐姿外，其實按摩和暖敷不同穴位，有助防治便秘（按圖）：

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1）天樞穴

功效：促進腸胃蠕動，改善消化不良和便秘

2）足三里穴

功效：調氣血，理脾胃，補虛弱

3）合谷穴

功效：理氣通便

4）氣海穴

功效：溫陽益氣，化濕通便

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腸胃肝臟科專科醫生張世華（由受訪者提供）

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