【耳鳴】9大原因鼻竇炎或腦生腫瘤？感冒後發作一周無改善即就醫

耳鳴（Tinnitus）是指外在環境沒發出聲音，但耳朵或腦中卻傳來聲響的情況。耳鳴的聲音可能是柔和的、響亮的、尖銳的或低沉的，有時會在單側，有時會在雙側。耳鳴會發生通常是因為聽覺系統任一處出了問題，嚴重的話有可能影響日常活動和生活品質。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

耳鳴多常見？

耳鳴很常見，若想獲得更多資訊請與醫生討論。

耳鳴的症狀

耳鳴的人會聽見不存在的惱人聲響，可能是鈴聲、嗡聲、風聲、嘶聲、咚聲，甚至是音樂或歌聲，形式多元，可能低沉也可能高亢。有時耳鳴會大聲到無法讓人專注，甚至聽不見真實世界的聲音。它也可能一直存在，或突然自己消失。以上可能還有其他症狀未被列出，若有任何疑慮請諮詢醫生。

什麼時候該看醫生？

每個人的身體狀況都不一樣， 與醫生討論方能獲得最妥善的照護，若有下列情形請就醫或連繫醫生：

- 耳鳴發生於上呼吸道被感染之後，例如感冒後，且一周內沒改善。 - 耳鳴突然發作，且找不到任何合理的原因。 - 嚴重影響聽力，且感到頭暈目眩。

耳鳴的原因（點擊下圖看清！）

耳鳴是一種反映聽覺系統異常的症狀，也可能是因為異物堵塞造成，其他可能的原因有：

+ 4 + 4 + 4

- 與年齡有關的聽力損失 - 耳朵與鼻竇感染 - 心血管疾病 - 梅尼爾氏症（Meniere’s disease） - 腦部腫瘤 - 女性體內的荷爾蒙變化 - 甲狀腺異常 - 若耳鳴患者喝酒、吸煙或喝含咖啡因飲品，可能會使症狀惡化 - 瞬間接觸到極大的噪音

耳鳴的風險因素

下列因素可能會增加耳鳴的風險：

1. 暴露在音量大的環境中：長時間暴露在巨大噪音下，會使耳朵中負責將聲音傳至大腦的毛細胞受損。某些特定職業如裝修工人、飛行員、歌手、園丁等，因工作環境需接觸會發出巨大聲響的設備，耳鳴的風險會特別高。

2. 年齡：隨著年齡增長，耳朵正常運作的神經纖維數量下降，就會導致聽力問題。

3. 性別：男性比女性更容易耳鳴。

4. 吸煙：吸煙者患有較高的耳鳴風險。

5. 心血管問題：高血壓（Hypertension）、動脈狹窄或動脈粥樣硬化（Atheroscerosis）等，當血液流動受影響，耳鳴的風險就會提高。

耳鳴的診斷及治療

以下資訊非醫療診斷，請諮詢醫生以了解詳細病情。

如何診斷耳鳴？

醫生在診斷耳鳴時會先檢查耳朵、頭部及頸部，過程可能包含：

聽力檢查：檢查時醫生會要求患者戴耳機，坐在有隔間的房間，一次只在單側播放特定聲音，並評估患者聽到的聲音是否正常。

行為測試：醫生可能會要求患者轉動眼球、咬緊下顎，或移動頸部、手臂和腿部，並觀察耳鳴是否產生變化或惡化。

影像學檢查：醫生可能會進行斷層掃描（CT）或磁力共振（MRI）檢查。

如何治療耳鳴？

目前還沒有完全根治耳鳴的方法，但大多數醫生會採取以下的治療組合：

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- 助聽器、耳蝸植入器、人工電子耳：有益於耳鳴伴隨聽力喪失的患者。 - 清潔：有時醫生會為減少耳鳴症狀，而為病患清耳垢。 - 醫療諮詢：教育患者，使其了解如何應對日常生活中的耳鳴。 - 穿戴式發聲器：用一些柔和、悅耳的聲音來蓋過耳鳴。 - 桌面或床邊發聲設備：幫助患者放鬆、睡好覺。 - 聲學神經刺激：這是一種較新的技術，是利用約手掌大小的設備和耳機傳遞寬頻聲訊。這種療法有助於刺激大腦的神經迴路，最終抑制大腦對耳鳴的反應，進而減少耳鳴噪音對患者造成的影響。 - 藥物：若耳鳴令人徹夜難眠，醫生可能會開立抗憂鬱劑、抗焦慮劑，或其他助眠藥物。但服用藥物只是耳鳴的替代療法，目前還沒有臨床實驗證實服藥對耳鳴的實際功效。

耳鳴的生活調整與居家療法

以下生活調整與居家療法可能對改善耳鳴有益：

避免可能的刺激物：避免可能使病情惡化的環境或事物，如巨大噪音、咖啡因和尼古丁。

遮蔽療法：風扇、柔和的音樂或小聲的白噪音，可能有助於蓋過耳鳴。

壓力和疲勞管理：壓力是導致耳鳴惡化的主要原因，因此只要嘗試壓力管理，就可能改善耳鳴，如放鬆、運動。

避免或減少飲酒：飲酒可能導致血管擴張，特別是內耳，使症狀加重。

選擇適合的療法：例如用悅耳的聲音來蓋過耳鳴的聲音治療、參與讓病患更了解耳鳴相關知識的醫療諮詢、改變對耳鳴看法的認知行為療法、重塑大腦對耳鳴反應的耳鳴減敏療法。

若有任何疑慮，請諮詢醫生以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：耳鳴】