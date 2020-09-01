【每日3分鐘】扁平足易腰痛腳底筋膜炎　一招改善扁平足勿穿鞋墊

扁平足是常見的足部問題，不少患者步行一會兒便會腳痛，而且鞋底非常易蝕。註冊物理治療師蔡永基（Kevin）指，扁平足的人重心會傾向內側， 繼而引起各種炎症或痛症，例如足底筋膜炎、膝痛、腰背痛等，而好好鍛煉足部肌肉，有助改善相關問題及避免扁平足惡化。

扁平足即是足弓塌陷，腳底沒有弓起的空間或者足弓較低，在步行或站立時，腳底負荷重量分配向內傾斜。（Unsplash）

在了解扁平足問題前，我們先要認識足弓。我們的腳底總共有三個足弓，分別是內側足弓、外側足弓和橫弓。註冊物理治療師蔡永基（Kevin）表示，足弓的作用包含平均分散人體重量到雙腳掌，在步行或跑步時就像是一個避震彈簧一樣吸收震盪和向前推進。

扁平足即是足弓塌陷，腳底沒有弓起的空間或者足弓較低，在步行或站立時，腳底負荷重量分配向內傾斜。

扁平足的成因

足弓一般在兒童5-6歲開始形成，當足底、下肢肌肉開始有力，就會支持起足弓成型，相反，如果足底、下肢肌肉力量不足，例如小時候常穿厚底運動鞋、少赤腳走路、去公園玩耍，缺少機會鍛鍊下肢肌肉，容易令足弓塌陷，形成扁平足。

Kevin建議，家長應多鼓勵子女多些去公園玩，擒高擒低，有助下肢肌肉發展，形成健康足弓。

扁平足的徵狀

Kevin指，我們可以想像兩邊的腳底就像一個三腳架，體重應平均分布在三個位置，分別是拇指指掌關節、尾指指掌關節和腳跟前端。

如果有扁平足問題：

1.平衡會有困難。單腳站立時，重心會傾向內側（姆指的一點），不能保持中立

2.由於腳腕的關節向內反，令小腿及大腿向內旋，帶動盤骨前傾，造成下肢關節排列失衡，容易出現足底筋膜炎、膝痛、腰背痛等問題

簡單自我測試扁平足：

弄濕雙腳底，印在地面，如果水印是闊的（如圖）就有可能是扁平足。

不過，這測試有點籠統，因為有部分人下肢肌肉強大，連腳底都有厚厚的肌肉，印出來都會有較闊平的腳印，但其功能、關節的排列都是正常的。因此，如果懷疑自己有扁平足問題，應該諮詢物理治療師等專業人士。

如何改善扁平足？

坊間有不少標榜承托足部或避震的健康鞋及鞋墊，不過，Kevin認為，這些鞋及鞋墊的底十分厚，雖然穿起來比較舒適，但會導致腳底肌肉長期無需發力而變得更弱，從而引發更多足部問題以及依賴鞋墊。

他主張穿較薄底的鞋，鼓勵雙腳用自己的力量回復原本的功能。由於吸震、承托體重本來就是足部的基本功能，所以，要保護足部及改善扁平足問題，好好鍛練足部肌肉才是「正路」。

改善扁平足的運動：

Kevin建議扁平足人士可以嘗試透過以下足弓運動訓練腳板底小肌肉。

足弓運動步驟：

註冊物理治療師蔡永基（受訪者提供）

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