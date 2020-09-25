【淋巴結腫大】頸肚腋下7部位有小腫塊？淋巴結腫大逾2厘米快就醫

感冒時隨手一摸，竟然在脖子、腋下摸到小腫塊！你摸到的這些小腫塊，可能是和病菌對抗的淋巴球聚集所導致的淋巴結腫大。

▼淋巴結是什麼？（按圖看清👇👇👇）

人體的淋巴系統包括淋巴管、淋巴結跟淋巴組織，是身體的重要防禦系統，又叫做免疫系統。它有著像樹枝般的管狀網絡遍佈全身，可以幫助身體抵抗病菌，讓我們免於疾病的侵害。淋巴結是人體的一道防禦屏障，它的主要功能是過濾並吞噬入侵的細菌或病毒，也會製造淋巴球。這些淋巴球會依據病原的不同，分化成不同特性的淋巴球細胞，藉以對抗病菌。

為什麼會淋巴結腫大

當人體發生感染時，像是感冒時，淋巴球就會與細菌、病毒對抗。當細菌量過多或毒素釋放，會引發淋巴球大量聚集，導致淋巴結腫大，發生紅、腫、熱、痛的現象。但別太擔心，這是免疫系統運作的正常反應，在感冒痊癒時，淋巴結腫大的現象也會跟著好轉。但有另一種因素也會引起淋巴結腫大，那就是「腫瘤」。當表皮、黏膜等部位的癌細胞，循著淋巴管道跑到淋巴結，就會導致淋巴結腫大。淋巴結遍佈全身，但比較容易在身體的7個部位摸到，平時可以從淋巴結的大小、形狀、疼痛感等來觀察有無異狀。

▼容易淋巴結腫大的7個部位（按圖看清👇👇👇）

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1. 耳下 2. 脖子周圍 3. 鎖骨 4. 腋下 5. 腹部 6. 大腿根部 7. 膝蓋後面

淋巴結有這些現象要注意

腫塊直徑大於2公分、觸感硬且不會動、近期迅速長大

如果發現淋巴結的腫塊出現這些異常，建議儘快就醫治療。

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