【癌症】淋巴結腫大頸有腫塊或患癌？7大重點教你分良性或惡性

癌症經常出現在各國十大死因榜單，讓人一聽到癌症就聯想到「死亡」，再加上媒體的報導，一摸到脖子腫脹就很可能緊張兮兮的跑去就醫。不過其實脖子腫有很多原因，其實可以透過一些步驟來幫自己初步判斷現在的狀況。

脖子摸起來腫腫的，可能是什麼原因？

脖子摸起來腫腫的，有非常多種原因。台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫生余育霖說，很可能是因為感染，或是甲狀腺造成的腫大。

按圖看清脖子腫腫的各種原因（點擊下圖看清！）

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不過甲狀腺腫大通常造成甲狀腺亢進，導致出現體重下降、容易心悸、容易冒汗、食慾增加、失眠等症狀，所以比較好判斷；而急性感染則容易有感冒症狀，像是發燒、咳嗽、流鼻水等，也是可以作為是不是良性、惡性的初步判斷。

一般來說，會脖子腫通常是因為「淋巴結腫大」。淋巴結就像是我們身體中的「碉堡」，負責指揮免疫系統對抗病菌，是免疫系統的第一道防禦組織。

怎麼知道自己的脖子腫是良性還是惡性？（點擊下圖看清！）

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如果發生感染，為了召集更多的免疫細胞，淋巴球就會分泌細胞激素、分泌抗體，讓淋巴結腫大來召喚免疫細胞，對抗病原體；所以如果淋巴結腫大，很有可能是因為感染造成。

當淋巴結大於1公分以上，可以用手觸摸到，就可稱為「淋巴結腫大」，余育霖說，如果腫塊摸起來有彈性、表面平滑或像是囊腫，比較可能是良性的，而且通常很快就會消腫；如果是惡性的，則會比較僵硬，像是石頭一樣，而且無法移動。

而且惡性疾病的淋巴結腫大通常是無痛的，因病原菌造成的淋巴腫大，通常合併淋巴結疼痛，像是扁桃腺發炎等，摸起來會有紅腫熱痛的感覺。

發現脖子腫該怎麼辦？

不過即使是良性的脖子腫，還是有可能會因為感染而併發嚴重的其他疾病，建議還是要到耳鼻喉科去就診。除了讓醫生觸診之外，在門診也可以進行鼻咽喉內視鏡檢查、超聲波檢查，都是無痛而且快速的。

余育霖說，脖子腫是很容易摸到的，尤其容易發生在女生身上，如果在洗澡或是任何時候摸到脖子腫，又持續了一段時間，建議要紀錄每天的變化跟症狀，如果有突然性的變化、腫瘤一直沒有消還越變越大，或是有任何惡性腫瘤的症狀，都要馬上看醫生，才不會錯過治療的時機。

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