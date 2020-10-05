【乳癌】胸痛乳頭發紅變厚要小心！乳癌7症狀胸部腫脹｜粉紅10月

乳癌（Breast cancer）是女性最常罹患的癌症之一，每8個女性當中就有1個得乳癌。不過多學習關於乳癌的知識能夠保護自己、遠離癌症，尤其愈年輕的時候就知道愈好。如果您剛好是對乳癌一無所知的年輕女性，以下5點是您一定要知道的乳癌知識。 文：Doris Hsueh 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼乳癌必知5件事（按圖了解👇👇👇）

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1. 了解乳癌是什麼

乳房裡的細胞有時會變成異常的腫瘤細胞，也就是乳癌細胞。乳癌細胞有可能會入侵鄰近的組織，並擴散至其他器官。

2. 罹患乳癌的原因

罹患乳癌的原因目前並無一致的答案，然而目前認為可能的風險包括：年齡、基因、個人或家族病史，以及飲食。

3. 乳癌的症狀有這些

需要警覺的乳癌跡象有：

- 胸部腫脹 - 皮膚感到刺激 - 胸部或乳頭疼痛 - 乳頭凹陷 - 乳頭或胸部肌膚異常（發紅、出現橘皮、變厚） - 乳頭出現分泌物 - 胸部有小腫塊

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4. 乳癌的診斷方式

若發現胸部有以上症狀，應立即就醫並接受全面檢查。醫生會先初步調查家族史及個人病史，接下來會做乳房的理學檢查。除此之外，醫生也會透過乳房X光攝影檢查、超聲波、磁力共振判斷是否罹癌。某些情況下，醫生也會要求切片檢查乳房的組織，以供專家採樣，並了解乳癌的種類及嚴重程度。

5. 常見的乳癌類型

乳癌的類型大體上為以下幾種：

- 侵襲性乳管癌（Invasive/infiltrating ductal carcinoma IDC）：發生於乳管並侵襲脂肪組織。

- 乳管原位癌（Ductal carcinoma in situ DCIS）：乳癌細胞只存在於乳管，但不處理可能會擴散至他處。

- 侵襲性乳小葉癌（Infiltrating/invasive lobular carcinoma ILC）：發生於乳小葉且已擴散至他處。

- 乳小葉原位癌（Lobular carcinoma in situ LCIS）：乳癌細胞只存在於乳小葉，還不能斷定是乳癌，只能作為乳癌的前兆警示。

除了以上幾種，還有其他類型的乳癌，但相當少見，醫生會依據患者目前罹患的乳癌類型及嚴重程度給予最適當的治療。想要戰勝乳癌，關鍵就是及早治療，因此及早發現症狀相當重要。年輕女性可能認為不太需要注意自己的健康，但多觀察自己的身體狀況跟變化，說不定能因此保住性命。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：年輕女生不能忽視！乳癌必知的5件事】