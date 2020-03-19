【身體檢查】肝癌肺癌乳癌檢查幾時做？一文看清7種癌症篩檢詳情

撰文：Heho健康
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癌症蟬聯十大死因榜首多年，而癌症篩檢也成為健康檢查中的熱門項目，不過要做什麼樣的檢查才能有效預防、及早發現呢？
↓↓↓按圖了解7種癌症篩檢↓↓↓
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一、大腸癌
建議對象／頻率：50歲以上未滿75歲者，每2年做1次。建議篩檢方式：糞便潛血檢查、大腸鏡檢查。
二、肝癌
建議對象／頻率：乙、丙肝炎感染、酒精性肝炎者及罹患過肝癌者，每半年1次。建議篩檢方式：抽血檢驗、腹部超音波掃描。
三、肺癌
建議對象／頻率：55～74歲間，抽煙史超過30包／年；具家族病史者；長期處於油煙、二手煙環境。篩檢頻率建議視初次篩檢結果做評估。建議篩檢方式：低劑量電腦斷層掃描。
一張圖搞懂7種癌症篩檢（Heho授權使用）
四、乳癌
建議對象／頻率：45～69歲女性或40到44歲具家族病史者，每2年做1次。建議篩檢方式：乳房超音波、乳房攝影。
五、口腔癌
建議對象／頻率：30歲以上，有嚼檳榔、吸煙習慣者，每2年做1次。建議篩檢方式：口腔黏膜篩檢。
六、甲狀腺癌
建議對象／頻率：40歲前的年輕族群，健康檢查中建議包含此項。建議篩檢方式：頸部超音波檢查。
七、子宮頸癌
建議對象／頻率：台灣政府提供30歲以上婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查，請有過性行為者的女性，至少每3年做1次。建議篩檢方式：子宮頸抹片檢查。
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