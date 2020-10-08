【大腸癌】大腸鏡檢查50歲前要做？一文看懂大腸鏡檢查流程及風險

大腸癌檢查是一種偵測大腸內部有無異常細胞變化的檢測，透過將細長、可彎曲的攝像導管放入患者的直腸，醫生可藉由即時影像觀察大腸狀況。若發現大腸瘜肉或其他不正常細胞組織，可以馬上移除，也可採下樣本分析。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

大腸鏡檢查

大腸鏡是一個可彎曲和操縱的檢測儀器，進入大腸並探入可能會長瘜肉的部分做採樣檢體，有必要可直接移除該大腸瘜肉。

患者接受大腸鏡檢查的目的有三個：

1. 分析腸道症狀問題的原因 2. 檢查有無大腸瘜肉 3. 大腸直腸癌篩檢

大腸鏡檢查的風險

只要是由腸胃專科醫生進行大腸鏡檢查，一般都屬安全，在很罕見的狀況下，會發生以下併發症，請患者多加注意：

- 鎮靜劑的副作用，特別是心臟和呼吸問題。 - 結腸或直腸壁穿破。 - 大腸瘜肉移除或採檢過程中發生出血。

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答案是有效，經由發現和移除大腸瘜肉，就能在大腸直腸癌早期階段，即早做正確的治療，以減低此病的死亡人數。雖然大腸鏡檢查有效，但願意接受檢測的人仍是少數，可能是以下兩種原因：

1. 醫生並沒有跟病人討論大腸鏡檢查的必要性

2. 病人對大腸鏡檢查的程序感到害怕而抗拒

大腸鏡檢查的最佳時機

基本上，一個健康、無家族性大腸直腸癌相關疾病史的人，應在50歲做第一次的大腸鏡檢查。而有自身或家族疾病史的人，則應更早開始做大腸鏡檢查。而針對其他罕見疾病，或任何疑慮，請和專業醫生討論。以下是建議檢測的年齡：

如果一個或超過一個直系親屬，患有癌前瘜肉或大腸直腸癌，就應於40歲，或家族中年紀最小的大腸直腸癌患者的歲數減十歲開始檢查。如果兩者數值不同，就選擇年齡較小的歲數開始檢查。

如果患者有潰瘍性結腸炎，且已影響整個大腸，或是患有克隆氏病（Crohn’s disease），就應於第一次診斷後的八到十年之間，進行第一次大腸鏡檢查。

如果一個或超過一個直系親屬，患有癌前瘜肉或大腸直腸癌，就應於40歲，或家族中年紀最小的大腸直腸癌患者的歲數減十歲開始檢查。(Unsplash/giorgiotrovato)

大腸鏡檢查準備與過程

於大腸鏡檢查前，患者需先清潔大腸，此過程被稱為腸道準備，通常醫生會吩咐患者在檢測前一天服用一種輕瀉劑，目的是把大腸內的排泄物都排出體外，好讓檢測能做得清楚透徹。輕瀉劑的種類不一，醫生會按照患者的身體狀況、年齡及偏好考量，也會給予至少兩周的準備時間，不需過度擔心。

有的情況下，醫生會使用非處方灌腸劑清腸，此方法通常有效於大腸下半部位，並不建議替代原本的腸道準備程序。另外，如果患者有在服用其他藥物治療，請至少於一周前告知醫生，以便調整藥物，尤其是孕婦、糖尿病（Diabetes）、高血壓及心臟疾病患者皆需要特別注意。

飲食方面，建議患者遵照以下守則：

- 大腸鏡檢查前三天：避免吃粟米、堅果、爆谷。 - 大腸鏡檢查前兩天：選擇低纖維的食物，選擇清淡食物，像是無加醬料的雞肉、白飯、麵食、麵包。 - 大腸鏡檢查前一天：不吃固體食物、不喝酒，當晚超過半夜12點後即禁止吃或喝任何東西。

在準備檢查的階段，請多補充清流質液體，避免身體脫水，可以喝的包括白開水、無加奶或奶精的咖啡和茶、蘋果汁、白葡萄汁、無油清湯、汽水。不過，請避免喝紅色的液體，因為這會使它和血的顏色搞混，增加大腸鏡檢查的難度。

大腸鏡檢查當天與過程

於大腸鏡檢查當天，患者可以先洗澡再來，但請不要塗乳液、擦香水或用體香劑，另外，也別戴隱形眼鏡或其他金飾品，以利檢測的進行。當到達醫院，首先患者會需要換上病人服，接著會被告知檢測的步驟和風險，院方也會先確認有人可以載送患者平安回家，因為此檢測在施打鎮定劑的24小時內，患者並不允許開車。

大腸鏡檢查一般有清醒鎮靜或全身麻醉兩種方式，這兩種方式下患者皆不會感到疼痛，只有舒服和昏睡的感覺，檢查過程約30~45分鐘。以下是其檢測的步驟：

1. 醫生會讓患者側躺在病床上，屈膝往胸口靠近。

2. 醫生將攝像導管放入患者的直腸，一直延伸到大腸，患者不會感到疼痛。

3. 空氣或二氧化碳透過導管使大腸膨脹，好讓醫生可以看清患者大腸壁的狀況，這可能會導致脹氣、腹痛，或想要大便。要紓緩腹痛，患者可以慢慢地深呼吸。

4. 當發現大腸瘜肉，醫生可以馬上將其移除，或採樣本檢驗，但患者不會有感覺。

大腸鏡檢查後

當大腸鏡檢查結束，患者會被安排在恢復室休息，待護士觀察其身體狀況穩定後，才能讓家屬或友人載送回家。一般上，患者在檢測後就可恢復正常飲食，但上班及日常活動請等到隔天，以下列出該大腸鏡檢查後的正常症狀，以及要注意的危險狀況。

正常症狀

- 大腸鏡檢查後的兩到三小時，患者有脹氣、放屁或腹痛的症狀，建議多走路，可幫助緩解不適。

- 大腸鏡檢查後的第一次排便的糞便有血，或直腸出血。

危險症狀

直腸有大量的出血或血塊、持續發高燒或發冷、嚴重腹痛

大腸鏡檢查的結果

大腸鏡檢查後，通常醫生就會跟患者說明檢測的結果，包括有無大腸瘜肉、移除細胞組織等等，此外，患者也會收到該檢測結果的正式報告。以下為三種檢測結果：

陰性結果：大腸中沒有發現瘜肉或癌細胞，按照患者的大腸健康狀況，醫生可能會建議一到十年內再做檢測。

陽性結果：大腸中發現瘜肉或癌細胞，按照瘜肉的大小和數量，患者或許需要進行更嚴謹的檢視。此外，也有可能是非大腸癌的大腸症狀，像是痔瘡、克隆氏病、憩室炎或潰瘍性結腸炎。

檢測誤差：醫生對該大腸鏡檢查結果抱有懷疑，可能會希望患者在短期內再做一次檢測，醫生也可能會考慮搭配用虛擬大腸鏡或鋇液灌腸檢查。

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