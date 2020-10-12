【多發性硬化症】手腳麻痺年輕女性高危！視力變模糊留意12大病徵

手腳痲痺、視野模糊不清和肌肉無力等症狀十分常見，不少人會誤以為太疲勞所致而耽誤求診，其實，這些都可能是「多發性硬化症」的症狀，嚴重可引致癱瘓。什麼是多發性硬化症？還有什麼其他症狀和治療方法？ 撰文：腦神經科專科醫生霍偉明

對於多發性硬化症，市民了解多少？有病友組織，上月公布了包括對「多發性硬化症」等幾項罕見疾病的援助計劃，為患者提供支援。其實這病在香港有很多潛在的患者，如果忽視病情，輕則影響工作及日常生活，嚴重更會引致癱瘓。

多發性硬化症患者或會時常感到疲累。（elcuervo/unsplash）

多發性硬化症是什麼？

▼多發性硬化症知多啲：（按圖了解👇👇👇）

神經細胞像錯綜複雜的「電線」，「電線」外層包著稱為髓鞘的物質，具有神經傳遞作用。多發性硬化症是一種影響中樞神經系統的慢性疾病，其特徵為腦部或脊髓發炎，導致免疫系統攻擊自身神經髓鞘，使腦神經傳導速度減慢，形成病變。在香港，估計約有超過500名多發性硬化症患者，隨着磁力共振普及，愈來愈多患者通過檢查確診。

現時多發性硬化症的成因大多不明，根據一直以來的看法，它主要是一種炎症，也有部分是類似退化的情況。

多發性硬化症成因未明，可能與炎症或退化相關。（annaauza/unsplash）

手腳麻痺要注意

為了及早預防多發性硬化症，市民應多加注意身體的不適警號。這病常會因症狀不明顯，被誤以為其他疾病，拖延很久才經磁力共振檢查後確診患上多發性硬化症，尤其很多年輕患者出現手腳痲痺、頭暈及不清醒的狀況亦不為意。

多發性硬化症可影響身體多個不同部位，並引起各種不同的病徵。

▼多發性硬化症常見症狀：（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

二十幾歲女性高危

多發性硬化症大多侵襲年輕人及女性，廿多歲的女性的患病風險較高。在本港，患者的首次發病年齡多介乎20-30歲，逾7成患者為女性，正處於學業或事業發展的黃金期，由此可知這病對她們的影響很大。

（brookecagle/unsplash）

多發性硬化症治療及預防

目前，多發性硬化症未有的根治方法。除了應對急性發作，最關鍵是要配合慢性治療改善病情，預防情況惡化及後遺症出現。

傳統治療以注射的方式給藥為主，但新一代藥物可以簡單口服，相信療效亦更高。以選擇性免疫重建療法（SIRT）為例，患者只需接受短期的療程，便能維持較長期的療效，不必時刻擔心錯過用藥，亦不用經常出入醫院。

現代醫療科技日新月異，不僅令多發性硬化症患者重拾正常生活，更降低了他們的心理壓力。患者別因為確診慢性疾病而感到絕望，反應積極控制病情，預防神經系統進一步受損，部分患者亦能如常活動，盡量過正常生活！

暫未有預防方法

多發性硬化症暫時沒有具體的預防方法，惟年輕女性若有些不明症狀，並持續幾個月沒有消失，應盡快諮詢醫生。

病友支援計劃

香港罕見疾病聯盟成立於2014年，致力集合罕見疾病患者，讓他們在各方面的需求得到正視及回應。現時，雖然有部分由醫院管理局支持的機構為指定藥物提供資助，惟一些能改善患者生活的新型藥物仍未被涵蓋。有見及此，香港罕見疾病聯盟與多方合作，推出「多發性硬化症藥費免息分期付款計劃」，務求讓更多患者受惠。

除了推出藥費援助計劃，香港罕見疾病聯盟更提供不同類型的活動及物理治療服務，例如在10月份舉行了網絡專題講座，為多發性硬化症病友解答醫學上的問題及藥物分期計劃詳情。

腦神經科專科醫生霍偉明