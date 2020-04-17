【中風】三高肥胖年輕也中風！手腳痺失平衡是先兆了解中風10件事

中風，大部分人都知是「大件事」，但對中風的認識也就僅止於此，尤其中風總被視為老人病，仍然年輕又何需憂心？其實中風早有年輕化趨勢，不時頭痛、眼花都可能是先兆，若自恃年輕就不關注問題，隨時後患無窮。到底年輕人為什麼會中風？中風還有什麼徵兆？以下為你解開十個有關中風的疑團。

根據衛生署數據，香港每年平均都有三千多人因腦血管病死亡，是港人的第四號殺手，而中風（Stroke）就是最常見的腦血管病。長者固然是中風高危一族，因中風患者年齡通常在50歲以上，但近年數字也顯示中風的發病年齡有下降趨勢，即使是年輕人都不能掉以輕心！

以下是10條有關中風的問題，不妨花些許時間了解一下（按圖）：

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Q1：中風是什麼？

中風即是急性腦血管疾病，主要是源於因腦部血液供應出現異常，無法輸送血液及養分給腦部，令腦細胞因此缺氧、損壞，甚至死亡，最終失去原有功能，該部分腦細胞所支配的身體功能也隨即出現障礙。

Q2：中風是什麼原因導致？

中風主要可分為缺血性及出血性兩類，成因各異，而超過七成的中風都屬於前者：

缺血性中風：因腦血管出現栓塞引致，一般因腦血管粥樣硬化，令腦部動脈中形成血栓，或是在心或頸大動脈所形成的血栓游離到腦血管，阻塞血流；通常與「三高」或一些心臟疾病（包括心律不齊、冠心病）有關。

出血性中風：因腦內血管爆裂出血引致，多與長期性的高血壓有關；又或是腦組織表面的血管爆裂，多與先天性的腦血管病變有關（例如蜘蛛網膜下腔出血）。

Q3：年輕人都會中風？

不少人把中風視為老人病，但導致中風的原因非常多，即使年輕也不一定沒有風險。神經外科專科醫生黃秉康表示，年輕中風的案例其實不少，有的由於是後天生活習慣影響，有的是因先天性疾病，更有的是成因不明，以下是部分導致年輕中風的原因：

1. 三高：三高是常見引致長者中風的原因，但原來許多年輕中風的情況同樣是由三高引發，尤其不少人生活習慣差，飲食不節制、少做運動，更有超重問題，令三高逐漸有年輕化趨勢。

2. 血管病變：例如血管瘤、血管畸形等，很多時成因不明，先天或後天出現都有可能。

3. 腦血管撕裂：可能與某些病變有關，也可以是無故發生。

4. 頸動脈撕裂：有機會因運動時造成頸部創傷，或不當按摩頸部引起。

5. 心臟問題：多因先天性心漏症（左右心房及心室之間的腔膜有缺損）所致，令血塊有機會未經身體處理就直接流向腦部，導致阻塞。

黃醫生強調，很多時導致年輕中風的問題，在平日可能都沒有什麼明顯病徵，以致很難被察覺，但患者卻突然之間就中風，可謂防不勝防。

中風不是長者的「專利」，不少年輕人其實都有中風高危因素。（Priscilla Du Preez/unsplash）

Q4：中風時會有什麼症狀？

中風時的具體情況及所影響的身體機能很視乎受影響腦細胞的位置、範圍等，部分常見症狀如下：

- 言語不清或表達困難

- 手臂、腳或臉（特別是其中一邊）短暫麻痺、無力或癱瘓

- 突然視線模糊或一邊眼看不清楚

- 突發性劇烈頭痛

- 身體平衡及手腳協調困難、或突然無故倒下

- 無故頭暈或昏厥

- 失禁

Q5：中風後很可能終身殘障？

中風之所以令人聞風喪膽，除了因可導致死亡，還由於它可能帶來一系列後遺症，如半身不遂、失禁、言語不清、視野障礙、嘴歪眼斜，甚至昏迷不醒，對患者生活帶來永久影響。

不過，根據醫院管理局資料，並不是所有患者在中風後都會終身殘障，復原的情況與腦部受損的嚴重程度、有沒有併發症、病人中風前的狀況、事後的復康治療等都有關，而事實上生存者中超過一半都可以完全回復自我照顧能力，少於兩成的病人有嚴重殘障。

Q6：年輕人中風的情況會較輕微嗎？

黃醫生指，中風的嚴重程度、後遺症和併發症最主要都是與中風的原因、類型以及受影響的腦細胞的位置、範圍等有關，年輕並不代表病情會較輕，也有年輕患者會終身癱瘓；但如果受損程度接近，年輕患者的復原能力通常會較長者好。

Q7：中風前有沒有預兆？

很多患者在中風前均沒有先兆，不過也有部分患者事前會出現「小中風」，亦即短暫性腦缺血，症狀與中風相似，但一般只維持約2至15分鐘，不會超過24小時。過往有研究發現，20至30%小中風患者日後會出現更嚴重的中風，其中5%於一周內出現、12%三個月內出現；而嚴重中風患者中也有15%曾小中風。

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Q8：中風可靠體檢預防嗎？

中風雖然可以沒有先兆，目前也沒有任何儀器可以檢測出一個人是否快要中風，但仍可藉評估血糖、血壓、膽固醇、體重、抽煙習慣、心律不整、中風家族史等中風危險因子來評估中風的可能性。

如在以下項目中有三個或以上屬於高風險區，建議尋求醫生的意見（按圖）：

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不過，黃醫生指，部分引致年輕中風的風險因素的確較難通過一般身體檢查找出，如血管病變可能要通過磁力共振掃瞄腦血管才能發現，心漏症也要透過心臟超聲波確定，「很多這些問題雖然都可以利用手術及藥物去處理，但大前提是要知道問題」。

Q9：情緒激動會觸發中風？

不少電視劇都曾出現有人被氣到「爆血管」中風一幕，如果不幸已是中風高危一族，又或者擔心自己會中風，是否就真的不能動氣？

黃醫生解答指，並不是所有中風個案都是如此，因激動而引發中風的情況多數是因患者本身患有高血壓或心臟問題，而情緒激動會令人心跳加速，加重了心臟負擔，就可能觸發出血性中風，劇烈運動其實都有這個風險。

Q10：可以如何減低中風的風險？

無論是什麼年紀，都應該要為預防中風做準備，尤其如果「中」了多項高危族因素，或者曾經中風等的話，就更加要小心為上，可參考衛生防護中心提供的貼士：

- 戒除煙酒

- 作息定時

- 保持心境平和

- 適當有恆的運動

- 避免吃太多肥膩或甜的食品，避免過胖

- 高血壓、糖尿病等長期病患要定期接受檢查和控制病情

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（資料來源：醫院管理局「智友站」、衛生防護中心、神經外科專科醫生黃秉康）

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