【鼻竇炎症狀】與過敏不同鼻屎多！6大成因鼻屎帶血持續3周恐癌變

又到了秋季、容易讓過敏發作的時間，但天天打噴嚏、鼻子癢，除了過敏之外，也可能是慢性鼻竇炎造成的，如果沒有趕快治療，整個鼻竇變成膿腫，那可就難治療了。

▼鼻子的症狀怎麼分？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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過敏與鼻竇炎

鼻子是我們呼吸、接觸外界空氣的管道，只要發現外來物，就會啟動打噴嚏、流鼻涕的機制，希望可以把這些髒污排出去。所以不管是過敏還是鼻竇炎，都會有這樣的反應，只是過敏時是對過敏原產生反應，而鼻竇炎則是對細菌產生反應。

不過過敏跟鼻竇炎的作用機制還是不同，過敏是身體的免疫系統太過強烈，本來應該是只要針對真的有危害的物質，像是細菌、病毒做處理，但變得只要碰到外來物，不管大小都會有劇烈的反應，像是花粉、塵蟎等。

而鼻竇炎不一樣，鼻竇是鼻子中很重要的組織，裡面有粘膜、可以分泌黏液，還有成千上萬的纖毛。當有髒污或是外來物質進來的時候，黏液就會把它黏住，然後藉由纖毛的擺動排出去；但如果纖毛失調，就會在裡面造成大塞車，導致鼻竇堆滿了垃圾、造成發炎。

又到了秋季、容易讓過敏發作的時間，但天天打噴嚏、鼻子癢，除了過敏之外，也可能是慢性鼻竇炎造成的（Brittany Colette/Unsplash）

過敏還是鼻竇炎我們怎分辨？

上面提到，過敏跟鼻竇炎的作用機制不同，所以雖然大部分的症狀會相似，但還是會有一點症狀不相同，而從這些症狀中，就能初步判斷自己的狀況到底是什麼。

看看鼻屎多不多？

因為過敏是接觸到過敏原之後身體出現的免疫反應，而且只要一點點就會有劇烈反應，所以鼻子會因為刺激發炎而感覺熱熱、脹脹的，眼睛周圍也會因為血管腫脹而出現黑眼圈；但免疫系統事實上沒有病菌的敵人可以攻擊，所以鼻水會是清的，而且鼻子內部也算乾淨，不會有太多髒東西，可能每隔3、4天，才會有一些鼻屎產生。

但鼻竇炎不一樣，成因是太多髒污、垃圾卡在鼻竇中造成發炎，而那些髒污、垃圾就是病菌滋生的好場所，所以鼻竇炎時，鼻竇中其實是充滿細菌的；免疫系統忙著攻擊那些細菌，又製造了更多化膿的垃圾出來，一樣沒辦法排掉，所以就讓鼻竇一直處在發炎的狀態，導致鼻子癢、想打噴嚏。

而那些垃圾，其實就是我們看到的「鼻屎」，而且多半是黃綠色的化膿狀，更重要的是「天天都有」，因為慢性鼻竇炎的垃圾已經堆積了太久，所以即使今天把外面的鼻屎挖走了，明天還是會從裡面繼續推送出來。

也因為鼻竇炎發作的時候，其實鼻子已經是很脆弱的狀態，所以在清理鼻屎的時候，也可能會因為手指刮破粘膜而讓鼻屎帶一點血絲，受傷的粘膜就更加沒辦法排出這些垃圾，甚至還會在癒合的時候，讓垃圾黏在受傷的粘膜上，變成一片片的「痂」，不但挖起來痛，而且會讓粘膜一直遭受傷害。

過敏、鼻竇炎如何處理？

如果這樣的狀況已經發生3星期以上，還是建議去看耳鼻喉科醫生。因為鼻竇炎如果已經變成慢性，表示纖毛已經受損到沒辦法處理這些垃圾，必須透過外力（手術）一次把垃圾清掉，給鼻竇充足的空間慢慢修復，以免發生更嚴重的病變、或是癌變。

而即使不是鼻竇炎，而是過敏，有需要的話也可以透過一些藥物，像是抗組織胺等來緩解過敏的症狀，不要讓鼻子一直處在發炎的狀態，影響生活狀況。

平時在家也可以透過清潔鼻子的方式來保護粘膜，比如說用沾了生理鹽水的棉花棒輕輕清理鼻腔，或是使用洗鼻器，讓鹽分、水分帶走多餘的細菌、髒污，給鼻竇休息的空間；但這個概念就像幫鼻子洗澡一樣，不是說洗完之後，就不需要接受治療，或是改善生活作息，只是提供一個緩解症狀的辦法，正規處理還是尋求醫生的協助會更好。