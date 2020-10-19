【糖尿腳】趾頭黑沒感覺通波仔後仍切1/4腳掌！預防7招點剪腳甲？

糖尿病在本港很普遍，當中部分患者血糖長期過高而出現「糖尿腳」，嚴重或需截肢。患上糖尿病的患者，除了定期測量血糖、戒口外，可以如何預防糖尿腳？患上糖尿腳的患者該如何護理，以免病情進一步惡化？ 撰文：外科專科醫生陳廣迅

50多歲的Patrick，已患有糖尿病逾十年，較年輕時開始患病。他不吸煙，但喜歡吃，知道有糖尿病後起初幾年都盡量戒口，但漸漸地又吃多了，主要是高澱粉和高脂飲食，亦很少關注自己的血壓。

終於有一天，他無意中看到幾隻腳趾頭有點發黑，摸上去冷冷的沒什麼感覺，他嚇了一跳，立即去找醫生，才知道原來「糖尿腳」已頗嚴重，未必可完全避免截肢。最後，醫生為他的下肢血管及腳部的細血管「通波仔」，約4分之1的腳掌仍須截除，但保住了其餘大半隻腳。若再遲些發現，要截除的部分可能更多。

糖尿腳嚴重可能需要截肢。（imani_bht/unsplash）

據世界糖尿病聯盟估計，本港約有10%人口患有糖尿病，即70多萬人，其中約7至10萬人會因血管受影響，出現阻塞、壞死，而變成糖尿腳，甚至最終要截肢！

糖尿腳是什麼？

糖尿腳，因血糖長期過高引致周邊神經（例如雙腳）的代謝物積聚，逐漸傷害神經線，造成末梢神經病變，令患者雙腳有傷口也可能沒有痛感。

腳脹是糖尿腳症狀之一

▼糖尿腳不同階段的症狀（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

預防分2級

任何人也不希望截肢，即便是已患上糖尿腳的患者，並非只能坐以待斃，也有一定的預防措施可實行。

▼如何預防糖尿腳？（按圖了解👇👇👇）

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第一級：預防糖尿腳出現

正如上述提及，糖尿腳是因血糖長期過高，高血糖本身也會令血管較容易受損、收窄和栓塞，改變血管的滲透壓，影響腳部神經線及周邊組織的血液和營養供應。當血管以及神經線同時受破壞，糖尿腳就容易出現。

預防重點：戒煙、每天檢查腳底

1. 除了高血糖會影響血管，其實吸煙、高血壓、高血脂等也會影響全身血管，所以糖尿病人首先必須戒煙，並控制好三高

2. 每天檢查腳底，看皮膚有否損傷或裂痕，有的話應立即覆診檢查

第二級：已有糖尿腳需防截肢

若糖尿病人腳部血管和神經線已被破壞，就屬於糖尿腳，此時最重要的是避免有傷口出現，萬一腳底出現傷口甚至潰爛或壞疽，就會較難處理。首先須處理好傷口，並且改善傷口的血液和營養供應，希望傷口有機會癒合，就不用截肢，或即使截肢也盡量減少要截除的部分，例如只截除半個腳掌，而不需截除至膝部以上，這樣對病人未來的康復和生活也有天壤之別。

預防重點：避免赤腳、平剪趾甲、選擇合適的鞋

1. 控制好三高（血糖、血壓、血脂），以免血管和神經線進一步損壞

2. 小心走動，避免腳部受傷，在家中避免赤腳

3. 剪趾甲不要剪得太深太貼，建議平剪，然後輕輕把指甲左右兩端磨圓

4. 如患者長雞眼，亦不要隨便脫雞眼

5. 在鞋的選擇方面，最重要是舒適，不宜太緊，尤其不要夾腳趾；但也要避免太鬆，以免在走動時有機會磨損皮膚。如果是新鞋子，一般會比較硬，建議初期每日不要穿太長的時間，直至它變軟變舊

6. 每天都應檢查腳底，定期覆診

7. 一旦發現腳部血管已受影響，出現阻塞，應立即處理

如糖尿腳患者的腳部血管出現阻塞，或需進行「通波仔」手術。（gpiron/unsplash）

腳部進行「通波仔」？

近年大多採用通波仔（冠狀動脈介入治療術）的方法處理糖尿腳，原理和心臟通波仔一樣，放入球囊充氣擴闊血管。而在擴闊血管之餘，也有2個防止血管再塞的方法：

1. 有需要時在擴闊的位置放入藥性支架，滲出藥物防止血管再塞，但較適合在大血管中採用。

2. 通波仔時直接採用藥性球囊，球囊的表面已帶有藥物，擴闊血管時藥物會滲出到血管內壁，減少通波仔後再收窄，可以在較細小血管中使用。

最後，謹記每天檢查腳底，看皮膚有否異樣，如有便應立即求診！

外科專科醫生陳廣迅（撰稿人授權提供）

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