【鼻敏感穴位】天氣轉常打噴嚏鼻塞流鼻水？紓緩鼻敏感勤按5穴位

健康
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早晚溫差大，鼻子又開始不聽使喚了嗎？台灣中西醫師陳至奐醫師表示，日夜溫差、塵蟎、黴菌等過敏原都是誘發鼻敏感（又稱鼻過敏）的原因之一，若是出現鼻癢、鼻塞、打噴嚏、流鼻水等過敏症狀，建議可適當按壓穴道，幫助緩解不適感受。

鼻敏感時，最常出現鼻子搔癢、鼻塞、狂打噴嚏或是流鼻水等症狀，建議可適度按壓鼻部穴道與周遭經絡，幫助促進氣血循環，以改善不適症狀。

▼改善鼻敏感5穴道（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 風池穴：脖子後枕骨下兩側凹陷處，距離頸椎外側約兩指幅處

2. 風府穴：脖子後枕骨正下方

3. 合谷穴：位於雙手手背虎口處

4. 迎香穴：位於鼻孔向外與法令紋（鼻唇溝）相交之處

5. 鼻通穴：位於鼻翼外側，法令紋上端處

鼻過敏相關問題，建議諮詢「耳鼻喉科、家醫科、中醫」。

▼刮痧可以紓緩鼻敏感？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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▼鼻敏感有很多原因，不同體質的成因和症狀也不同，知道問題所在，便能對症下藥。（按圖了解👇👇👇）

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▼紓緩鼻感敏除了按壓穴位，還可以以下3款食療幫助，溫肺散寒通鼻竅。（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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