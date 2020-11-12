【蛋白質攝取量】1日6份蛋白質=6份肉　點計分量靠睇手掌超簡單！

人們一天得攝取六類食物，才能達到營養均衡，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類，每類食物提供不同的營養素，其中豆魚蛋肉類屬於「蛋白質」， 主要作用為促進人體生長發育與修補身體組織，但你知道一天要吃多少嗎？該如何知道份量？台灣正妹營養師高敏敏教你「用手掌」一秒測量超方便。

▼一份蛋白質是什麼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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每天可以吃多少蛋白質？台灣高敏敏營養師建議一般人為6～8份，一般女生的手掌大小可視為3份，若是手指比較修長的女生，或是較瘦小的男生則是「4份肉手」，高大肉壯的男生大多為「5份肉手」。她透露自己的手為標準3份肉，因此到自助餐店習慣會以手掌示意比一下大小，「建議大家每天不要吃超過自己的2個手掌攤開大小的肉」。

高敏敏指出，一份肉等於一份蛋白質，其中蛋白質又可分做低脂、中脂及高脂，低脂一份為55大卡，其日常常見肉類包括雞胸肉、瘦豬肉、墨魚、豆漿、蛤蜊、蠔、牛腱與一般魚類。至於一份75大卡的中脂蛋白質，則有雞蛋、雞翅、雞扒、豬扒、豆腐、豆乾、三文魚、鱈魚、虱目魚。

此外，還有一份超過120大卡的高脂蛋白質，高敏敏說其中包含秋刀魚、豬蹄膀、香腸、臘肉等加工製品、花字輩肉類（五花、梅花、雪花）。她也提醒，想要攝取足夠蛋白質，卻又不想吸收過多熱量的網友們，可挑低脂區的食物以補充蛋白質。

一份蛋白質是什麼？（Facebook@高敏敏營養師）

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