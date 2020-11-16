肺炎鏈球菌｜發燒咳嗽似感冒病發3日亡！伴隨3種病徵教你如何察覺

原以為只是小感冒，沒想到卻惡化丟命！台灣一名10歲男童於上個月出現發燒、流鼻水等症狀，到診所拿藥吃都沒效，到院檢查X光顯示雙肺慘白，為「肺炎鏈球菌感染」，緊急插管CPR，最後回天乏術。醫師提醒，秋冬時節病毒肆虐，家長要特別小心孩子的精神及食慾狀態，若有異狀要儘快就醫。

台灣林口長庚兒科急診醫師吳昌騰分享，上個月急診收治一名案例，是位10歲男童因發燒、流鼻水等症狀，原以為只是輕微感冒，但後來出現嚴重咳嗽，甚至咳到吐！至醫院開藥吃都沒有效，直到病發當天開始出現全身無力，體溫高燒41℃ ，同時有呼吸急促等情形。

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吳昌騰指出，當時情況很危急，原就診醫院發現男童流感篩檢呈陰性，排除為流感可能，但白血球增多、血液呈現代謝性酸血症，照了X光，發現雙側的肺葉一片慘白，是很嚴重的肺炎，男童甚至出現急性呼吸道窘迫、意識不清等症狀，醫師當下決定插管。

不料病程嚴重又快速，孩子插管後沒多就就心臟跳停，開始一連串CPR及轉診，在救護車上也出現二度心臟停止，持續一路CPR到醫院，最後回天乏術。從病發到死亡短短3天，讓接受轉診的他十分心痛遺憾，「你沒有看到最後一幕，你是不會知道病人還有什麼狀況會發生，現實人生也是如此。」

吳昌騰進一步指出，男童罹患的是「肺炎鏈球菌感染」，一般在一歲多的孩子，死亡率較高，年紀10多歲大，因病情太過嚴重而喪命，較為少見。而一般兒科打的肺炎鏈球菌疫苗，雖說可以抵擋13種不同的鏈球菌，但仍有少數沒有涵蓋在裡頭，一旦入侵肺部，未積極就醫處置就容易發生遺憾。

通常感染肺炎鏈球菌，一開始有輕微呼吸道症狀，再從原本病毒感染併發細菌改染，嚴重死亡率更從2成飆升到5成。「近期大家都很關注新冠肺炎和流感，上呼吸道症狀其實也跟這些病狀很像，但大家都容易輕忽，特別是在秋冬季節，病毒肆虐，家長要特別留心孩童的健康狀況。」

吳昌騰表示，現在台灣雖然沒有沒有新冠肺炎疫情的社區感染，但是有很多細菌、病毒仍在社區中存在，加上年紀長的孩子，比較容易忍耐，不舒服不會馬上跟家長講。除了發燒之外，如果孩童一有食慾變差、活動力下降、容易疲倦，都要特別注意，另外呼吸道也是觀察的重點之一，提醒做好個人防護，避免憾事發生。

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