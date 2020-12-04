甲醛｜翻新家居甲醛超標！長期吸入可致鼻咽癌3招除毒植物有用？

年尾是裝修旺季，新家具、新布置準備迎接新一年。不過，裝修材料五花八門，部分更含有致癌物質，種類亦多不勝數，當中最為人熟悉或最接觸到的便是甲醛。究竟我們如何得知家居中甲醛超標？甲醛有什麼致癌風險？又有什麼簡易方法清除甲醛？ 撰文：臨床腫瘤科專科曾偉光醫生

為了創造更多生活空間，不少港人不時翻新家居，坊間裝修材料五花百門，所含有的致癌物質種類亦多不勝數，最常見的有甲醛，如吸入高濃度的甲醛可造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘甚至肺氣腫等問題。（《家居．築則》電視截圖）

為了創造更多生活空間、改變家居設計風格、配合不同家人需要等原因，不少港人不時翻新家居，例如度位訂製傢俬、粉刷牆壁、更換或加裝木地板等，來個空間大改造。坊間裝修材料五花百門，所含有的致癌物質種類亦多不勝數，常見的有甲醛、甲苯、氡、氨、乙醛、乙酸乙酯等。目前甲醛已被世界衛生組織確定為致癌和致畸型物質。

▼常見裝修材料致癌物質種類：（按圖 👇👇👇）

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以上眾多致癌物質中，甲醛可謂最為人熟悉，因此本文會集中講述甲醛的健康風險和清除方法。

甲醛常用於哪些地方？

甲醛被廣泛用於各種建築材料，包括膠合板、毛毯、隔熱材料、木製產品、地板等。在裝修建材用途上，甲醛有很強黏合性，可以加強板材的硬度，所以大部分建築膠水都含有甲醛。另外，甲醛在油漆中用作有機溶劑，讓油漆更易溶，像一般家居所用的乳膠漆、牆壁用的調和漆等都會含有甲醛等化學成分。雖然甲醛於2004年被世界衛生組織 (WHO) 的國際癌症研究機構 (IARC) 定為第一類致癌物質，但由於其用途相當廣泛，而且價格便宜，所以大部份裝修建材都可以找到它的踪影，而且一般市民購買裝修建材時，亦較難得知當中的化學成分及濃度。

▼吸入高濃度甲醛會有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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甲醛吸入過量徵狀

甲醛是一種有刺鼻氣味的無色氣體。根據香港環境保護署室內空氣質素資訊中心的最新室內空氣質素指標，空氣中只有100μg/m3或以下甲醛屬良好、30μg/m3或以下甲醛屬卓越。若處於甲醛超標的室內空間，一般會聞到異味，或會刺激眼睛和喉嚨，出現眼睛痕癢和發紅、喉嚨痛和氣管收縮等徵狀；若皮膚直接接觸到甲醛溶液，亦有機會導致毛孔閉塞、汗液減少、甚至潰爛；吸入更高的濃度更可造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘甚至肺氣腫等等；孕婦若吸入或接觸到高濃度甲醛更會危害胎兒，造成畸胎。

除了上列的不適徵狀外，長期吸入甲醛更有機會導致白血病、鼻咽癌和淋巴癌。患者的白血球會異常增多或減少，導致皮膚出血或貧血等症狀，以及伴隨著感染的病徵如發燒等。若患上急性白血病，患者更會在短時間 (幾日或一星期內) 出現以上種種病徵。

甲醛清除方法

甲醛是化學工業中不可或缺的工業用元素，大部分人造木材中都含有甲醛；既不能不使用此成分，便只可盡量降低其含量。

▼如何降低甲醛致癌風險？（按圖 👇👇👇）

選擇裝修材料時，宜選用符合甲醛排放限制認證的複合木製品，例如ANSI / HPVA HP-1-2009（用於硬木膠合板）、ANSI A208.1-2009（用於刨花板）或ANSI A208.2-2009（對於中密度纖維板）。若長期處於室內，必須經常打開窗戶通風，而完成裝修後，更建議空置單位至少一至兩星期，甚至一個月，同時將所有窗戶、新造好的櫃門、抽屜通通打開，讓空氣流動帶走甲醛污染物。

植物或活性碳可吸收甲醛？

至於坊間有指放置植物或活性碳在剛裝修的地方有助吸收甲醛，現時並沒有相關數據證明其有效性，故不建議使用此方法。

臨床腫瘤科專科曾偉光醫生（撰稿人授權提供）

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