肺癌｜手指端肥腫半年後肺癌離世！失聲杵狀指你未必知6個症狀

肺癌是香港頭號殺手之一，經常咳嗽、感到疲倦、突然變瘦和體重下降等都是肺癌常見症狀。可是，你又知道手指末端增生、肥厚的杵狀指、肩膊或上臂痺痛也是病徵之一嗎？杵狀指同時也可能是心臟病、腸胃病、肝病、甲狀腺疾病等引起，如何分辨？即睇一招自我檢測！ 撰文：臨床腫瘤科專科醫生李兆康

近日看到台灣一篇報道，一名台灣醫師在FaceBook分享了一名50歲老煙民的故事：該煙民自10多歲開始吸煙，近幾年因為走路氣喘、久咳有痰，加上身邊友人因為長年吸煙，手指腫成「杵狀指」，半年後即因肺癌離世，受驚嚇的他也趕緊就醫，檢查是否也有肺癌，結果最後診斷為肺阻塞。

咳嗽是常見和常聽的肺癌症狀，但其實有些症狀亦不能忽視。（資料圖片）

肺癌是本港頭號癌症殺手，一般人都容易聯想到它的症狀是咳，其實它還有很多較少人知的症狀，「杵狀指」（clubbed finger）便是其中之一。

▼肺癌6大較少人知的症狀：（按圖 👇👇👇）

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1. 杵狀指

杵狀指即手指或足趾末端增生、肥厚、呈杵狀膨大形狀，一般發生於長期缺氧狀態，例如慢性肺部疾病。而長期吸煙會引致肺部功能受損，令肺部長期缺氧，所以部分肺癌病人會有杵狀指。

杵狀指（撰稿人授權提供）

▼初步自我檢查杵狀指（The Schamroth Window Test）：（按圖 👇👇👇）

肺癌患者不是每個都有杵狀指，據統計，大約有35%非小細胞肺癌患者及4%小細胞肺癌患者會有杵狀指。

杵狀指也可由其他肺部疾病、心臟病、腸胃病、肝病、甲狀腺疾病等引起。另外，亦有部分杵狀指屬家族遺傳，不代表身體有病。

2. 肩膊或上臂痺痛

肺癌可由肺部上方擴散至肩膊或上臂的神經線，引起肩膊或上臂痺、痛、乏力等症狀。痛楚也可反射至肩胛骨，或伸延至內臂、手肘甚至手指等。

3. 無法解釋的失聲

晚期的肺癌或者轉移到縱隔的淋巴核，壓著聲帶的神經線，令聲帶不能活動，引致失聲。

4. 上半身腫脹和變色

主要原因是回流心臟的大靜脈受到肺部腫瘤或縱隔淋巴核擠壓，令血液不可以回流心臟，病人會出現手腫面腫的情況，甚至頸部的靜脈也會脹起，胸口也會有微絲血管脹起的情況發生。因此，受影響位置的皮膚有機會變成紫藍色。

5. 異常口渴，尿頻

肺癌的癌細胞可能會分泌一些副甲狀腺的蛋白，令病人身體的鈣質新陳代謝受到影響，令血液內的血鈣含量上升，病人可能會出現口渴、尿頻，嚴重的更會有思緒凌亂的情況。

6. 霍納綜合症（Horner syndrome）

症狀包括眼瞼下垂、瞳孔變小、面部皮膚排汗功能減弱等。主要原因是肺部的腫瘤或頸部淋巴結壓著神經線，令該神經線的功能受損，就會出現上述情況。

▼同場加映：除了以上較少人知道的肺癌症狀，體重下降和持續咳嗽等常見症狀也要多了解！（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：有什麼方法預防肺癌？（按圖 👇👇👇）

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臨床腫瘤科專科醫生李兆康（撰稿人授權提供）

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