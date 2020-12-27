【肝硬化】突然瘦周身覺癢又憔悴　12個症狀肝功能受損可能肝硬化

肝若不好，人生是黑白的。這是真的，肝臟是人體內非常重要的器官，負擔諸多責任，一但「罷工」，後果還真是不堪設想。

▼肝硬化症狀 （點擊下圖看清！👇👇👇）

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想要知道為什麼肝硬化之後，身體會出現好多問題，我們就得先認識肝臟的功能。肝臟可以分泌膽汁，還會轉換醣類，讓葡萄糖肝醣變變變。肝臟還負責代謝蛋白質、毒素等各種物質。肝臟裡面儲存了銅、鐵、維他命等物質。肝臟還能製造凝血因子及合成許多蛋白質。

既然肝臟負責這麼多功能，肝硬化後就會帶來很多惱人症狀。

- 肚子容易積了一堆腹水。 - 患者可能會常常覺得到處搔癢，也會容易疲倦憔悴。 - 皮膚長出蜘蛛痣，下肢水腫，還有黃疸問題。 - 患者會體重減輕，因為凝血因子不足而容易出血，言語不清，甚至最後意識模糊。 - 男性患者會跑出男性女乳症狀，噁心嘔吐，手掌皮膚有紅斑。

這一切，就是因為乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、酒精、或其他會傷害肝臟的因素長期導致肝臟受損，肝臟就會自我修復但結疤，之後肝臟若繼續受損，就會愈來愈硬並變形，這就是肝硬化，受傷結疤的位置愈多，程度愈強，肝臟就喪失更多功能。

這些生理功能喪失的話，就很難回復，嚴重時需要「換肝」，也就是肝臟移植，患者才能撿回一命。非常棘手。

大家平時一定要小心肝啊！原本有病毒性肝炎的患者務必定期追蹤，有酒癮的患者一定要考慮戒酒。別讓這些因素持續傷害你的肝！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：肝硬化的黑白人生】