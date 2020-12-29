【肺癌】初期無症狀大笑胸劇痛？喉沙咳血6症狀持續3周要就醫

通常肺癌（Lung cancer）在早期都無症狀，有出現症狀的肺癌患者，較有可能是因其他身體問題引起，甚至有的人會被誤診為一般肺炎、感冒，或過敏。本文將介紹肺癌症狀前兆，請民眾多加注意。美國肺臟協會（American Lung Association）也提醒，若病患察覺有任何不妥，可以在看診時表達所見與想法，幫助醫生做出正確的醫療判斷，進而提高肺癌治療的成功率，畢竟只有你最了解你的身體狀況。 撰文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

肺癌初期為什麼無症狀

肺癌初期之所以沒有症狀，是因為肺的神經末端少，人之所以會感覺疼痛等不適症狀，是因為神經線所觸發的身體反應，所以肺腫瘤可以在不引起任何疼痛或不適下成長。對此，美國肺癌基金會（Lung Cancer Foundation of America）指出，很多肺癌早期診斷都是於非肺癌的檢測及篩檢時，偶然被發現的。

可能呈現的肺癌症狀

以下列出患者可能會呈現的肺癌症狀，其症狀或會因人而異，請留意，當只有其中所述的一個症狀，大可不用太擔心，但若呈現多項以下症狀，且持續一段時間，請務必諮詢醫生並進一步檢查。

▼常見肺癌症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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- 咳嗽、沙啞持續三周以上，或逐漸惡化，或長期的咳嗽出現變化。 - 咳血（即使是少量也要注意），或鐵鏽色的痰。 - 持續胸痛或肩痛，在咳嗽、大笑，或深呼吸時更痛。 - 沒有原因的喘鳴或呼吸困難。 - 肺感染頻繁或復發，包括像肺炎、肺氣腫，或支氣管炎。 - 疲勞或無力。

當癌細胞轉移到其他身體部位，則可能會造成以下肺癌症狀：

- 骨痛或骨折，像是在背部或髖部。 - 血栓。 - 沒食慾。 - 體重無故減輕。 - 肺癌轉移到腦，造成神經系統變化，症狀包括像頭痛、暈眩、癲癇、手腳無力或麻痺、平衡障礙。 - 肺癌轉移到肝，造成黃疸。 - 淋巴結腫脹，像是在頸部或鎖骨以上的部位。

可能引發的肺癌症候群

另要留意，有的肺癌可引發其他的症候群，包括以下三種病症。但這些症狀多半並不是肺癌症狀，而很有可能是因其他身體問題所致，所以若有任何問題請向專業醫生諮詢，以備及早診斷和治療。

1. 霍納氏症候群

當肺癌位在肺的上半部位，或稱潘科斯特腫瘤（Pancoast tumor），其可影響有些連結於眼睛和部分臉部的神經，進而引致霍納氏症候群（Horner’s syndrome）。值得留意的是，潘科斯特腫瘤較可能為非小細胞肺癌（Non-Small Cell Lung Cancer），且有時會造成嚴重肩痛。

2. 上腔靜脈症候群

上腔靜脈為一個大血管，負責將頭部和手部的血液傳送到心臟，其會經入右肺的上半部位和胸部的淋巴結，而當肺腫瘤生長在此部位，將造成血液的擠壓，這就是上腔靜脈症候群（Superior Vena Cava syndrome）。其症狀包括臉部、頸部、手臂、上半胸部的腫脹，胸部可能也會有瘀血狀況，若影響腦部，則會有頭痛、暈眩，以及意識變化的症狀。

3. 伴腫瘤症候群

有的肺癌會分泌荷爾蒙類物質，使其侵入患者的血液，於遠端組織和器官引發健康問題，但實際上，癌細胞還未轉移至該部位，此病症叫做伴腫瘤症候群（Paraneoplastic syndrome）。此為一種綜合症，可發生在任何肺癌類型，但最常見於小細胞肺癌（Small Cell Lung Cancer），有時候，它可能會以早期肺癌症狀呈現，造成誤診。

▼同場加映：杵狀指可能是肺癌症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：無早期肺癌症狀？多症狀呈現是關鍵】