【癌症】肚臍突硬塊流濃竟是卵巢癌？40歲女肚臍長痘已結腸癌未期

肚臍長痘痘竟是因為癌症？常在日常生活中聽見，睡覺時要把「肚臍」蓋好、「肚臍」不要亂摳等的建言。其實，肚臍的狀態也能反映身體狀況！台灣護理師分享，台灣外國各有案例因肚臍長出小硬塊，檢查後才發現竟是癌症。

台灣長庚護理師陳麗華在《健康2.0》提到，一名40多歲的女性患者，看到肚臍長了小痘痘覺得不美觀，因此前往皮膚科治療，但過了一星期仍未改善。接著，她去大醫院看診時，僅1個月的時間，痘痘竟從花生米長成花生般大小，最後切片結果為「乙狀結腸癌末期」。

台灣醫師表示，長在腹腔內的腫瘤可能會產生小硬塊在肚臍眼。（YouTube@健康2.0影片截圖）

▼10個癌病徵兆：（按圖👇👇👇）

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另外，陳麗華再分享一則外國案例，一名73歲婦女同樣在肚臍有2公分硬塊凸出，原本也不以為意，後來硬塊竟爆漿、流膿，檢查後確診是漿液性卵巢癌晚期。對此，台北癌症中心副院長趙祖怡指出，凡是只要長在腹腔內的腫瘤，無論是原發性或轉移，都有可能在肚臍眼產生「瑪莉約瑟夫結節」。

趙祖怡說明，這種結節的特徵就是「不會痛」，除非癌症有強烈的發炎反應，否則摸起來僅是硬塊感，且有點像石頭。醫師也說，如果有摸到這樣的結節一定要特別當心。

除了肚臍可以觀察身體狀況，台灣醫師王偉勛分享，從皮膚顏色也能看出癌症徵兆。他提到，有33%的肝病患者會有蜘蛛痣、胸口長出紅點，或是皮膚發黃、搔癢也要注意；若無任何原因身體出現紫斑，可能是淋巴瘤、骨癌或白血病等造血器官生病的前驅症狀。

王偉勛表示，與腸胃有關的癌症，皮膚可能會產生一些皺褶，顏色變得更深。他提醒，如果出現症狀除了去看皮膚科，也記得去其它科別進行檢查。

▼同場加映：清潔肚臍的方法（按圖👇👇👇）

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