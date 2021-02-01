發燒｜低燒或患癌腦炎比高燒更可怕？退燒5招溫水抹身都係錯！

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-02 10:34

發燒，分低燒和高燒，雖然低燒看似沒有高燒般嚴重，但成因可以很不一樣。有醫生指出，低燒成因或與鼻竇炎、腸胃炎、尿道炎、 急性肝炎，甚至癌症及肺結核有關。究竟高燒低燒如何分辨及應如何處理？

家庭醫生林永和指，發燒溫度愈高、愈突然、愈急速就愈要留心，應及早求醫；而年幼、年長者、患有慢性疾病人士、 免疫力較低人士、孕婦為高危群組，須特別留心。（資料圖片）

發燒成因

高燒、低燒的成因是否相同？家庭醫生林永和表示，發燒通常是身體出現了異常情況而作出的生理反應，常見於細菌或病毒感染，也可以是接種疫苗後或服用藥物如抗生素、抗結核藥、化療藥等的副作用。此外，自身免疫系統疾病如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡、中暑、某類癌症、內分泌疾病等也可引致發燒。

引致發燒的成因很多，常見成因跟不同年齡而有差別。但怎樣才算是高燒或低燒？

▼高燒低燒的定義是什麼？什麼方式探熱較準確？ （按圖👇👇👇）

林永和醫生指，發燒溫度愈高、愈突然、愈急速就愈要留心；而年幼、年長者、患有慢性疾病人士、免疫力較低人士、孕婦更屬高危群組，都應及早求醫。

發燒其實只是一個病徵，要全面評估，留意同時出現的其他病徵，例如顫抖、抽搐、發冷、嚴重頭痛、肌肉疼痛、嘔吐、畏光、呼吸困難、胸痛、排尿時疼痛、腹痛、不尋常皮疹、拒絕進食、缺水、異常暴躁、精神錯亂、語無倫次、出現幻覺等。另外，亦要了解病人的過去病歷、健康狀況、工作性質、旅遊、接觸及感染的風險（例如冠狀病毒）以及家人的身體狀況等，並作出合適的臨床檢查及化驗，從而作出診斷。

林永和指，發燒時應留意其他病徵，如腸胃炎會肚痾肚痛，尿道炎會小便不適，中耳炎會有耳痛，鼻竇炎會有綠色鼻涕，肺炎會咳或有綠色痰。不論有沒有其他病徵，也應看醫生了解發燒成因。（資料圖片）

低燒或比高燒更危險？

不少人以為，發燒時體溫愈高愈嚴重，不過，林醫生認為不能一概而論，長者由於身體較弱，即使在嚴重感染時也可能體溫正常或只有低燒，一些嚴重的疾病如內分泌失調、癌症等最初亦可能只出現低燒，後來才會出現其他症狀。

一般而言，如果低燒的情況出現超過兩天，即使沒有其他明顯不適，也不宜自己服用退燒藥或「自己醫自己」 ，應及早求診以作評估， 以免病情惡化。

▼高燒及低燒成因： （按圖👇👇👇）

高燒及低燒都可能是嚴重疾病引起，千萬不要掉以輕心！

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▼發燒如何處理？ （按圖👇👇👇）

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高低燒的處理情況相似，患者應：

1.多喝水，因為發燒會導致體液流失和脫水，因此多喝水是非常重要的。可留意小便的顔色以作評估，一般而言，小便呈透明或淺黃身體的水分便算充足。

2.盡量休息，休息能助你恢復健康，因為進行任何活動都可以進一步提高你的體溫，所以充分休息是很重要的。

3.保持涼快，穿著輕便的衣服，保持室內涼爽，令身體不會過熱，床鋪可使用簡單的床單或輕薄毛毯以保持涼爽。焗一身汗對退燒沒有幫助，反而會引致不適。

4.抹身，可用海綿以微温水輕輕擦拭身體以紓緩與發燒有關的不適，但這無助於退燒。

5.服用退燒藥，如含撲熱息痛（Paracetamol）成分的退燒藥。如有疑問，請諮詢醫生意見，如症狀持續或惡化，請諮詢專業醫護人員。

高燒大多由感染造成，應盡快看醫生；低燒可觀察有沒有其他不適，如持續2日以上需要求醫，尤其是兒童及長者。

林醫生提醒，在新冠疫情下 ，即使是低燒或沒有明顯的感染新冠肺炎的風險，也建議市民及早求醫，按醫生指示進行核酸病毒檢測。（資料圖片）

發燒會否燒壞腦？

林永和醫生指，不少人以為發燒會燒壞腦，這說法要視乎發燒的原因。如果發燒的原因是腦炎或腦膜炎等嚴重的感染，延醫便會導致病原體或免疫反應破壞腦神經系統，足以致命或引致殘障，所謂的「燒壞腦」。

因此，遇上高燒或身體感覺異常不適，便要即時求醫，而低燒患者也不可掉以輕心，一旦低燒超過兩天應求醫，及早作評估及視乎情況作驗血、驗尿及照肺等方式了解發燒成因，對症下藥。

林醫生提醒，在新冠疫情下 ，即使是低燒或沒有明顯的感染新冠肺炎的風險，也建議市民及早求醫，按醫生指示進行核酸病毒檢測。

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