【發燒】衛生防護中心教手腕度體溫惹質疑　度體溫要準5大須知！

新冠肺炎病徵是發燒，店鋪商戶安裝「直立式紅外線測溫儀」， 要求進入室內人士要先量體溫 ，有人用額頭，更多人手掌便算。 衛生防護中心日前在社交媒體上帖文，建議手腕測量，隨即引起爭議，用手掌量度一直被指不準確，易走漏發燒病患，用手手腕真的會較準？醫生這樣回應...

衛生防護中心12月22日在Facebook發文，指度體溫測量不同部位略有差別，並出圖建議教用紅外線測溫儀應用手腕量度。

「手掌溫度比較容易受天氣溫度影響，特別係天氣冷時，建議測量有衣物覆蓋嘅部位，例如手腕。」隨即引起爭議，有網民留言手腕與手掌一樣唔準，亦有人質素沒科學根據。

不過此帖文不足24小時便已更改說法，指「皮膚表面體溫（如：前額、手腕）未必能提供最可靠嘅參考以確定有關人士有冇發燒」。

▼衛生防護中心提議手䝹探溫後又更改說法，有網民質素方法不科學：（按圖 👇👇👇）

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手探有誤差 只可當作參考

家庭醫生林永和則回應， 天氣寒冷，手暴露於冷空氣下，皮膚表面溫度會較低，探手腕有衣物遮蓋，溫度會較接近人體的核心溫度，會比手掌準，但手探始終有誤差，即使用手腕也不準確。

探熱不準確，有機會出現「漏網之魚」，對發燒病患「走漏眼」。究竟如何量體溫才較好？林永和醫生解答五大疑問。

▼探體溫五大疑問（按圖 👇👇👇）：

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1. 點解手探唔準？

伸手便可測量體溫的確方便，但手部多接觸外物和外圍，加上手部表面微絲血管較多，所以溫度變化較快，影響手部溫度。

▼手探量度體溫為什麼未必準確？（按圖 👇👇👇）：

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2. 額探也不一定準？

暫未有文獻列出測量手背、手心、手腕和額頭的分別，一般理解，額頭溫度變化較少。因為額頭的表面微絲血管較手部少，較近中央位置，所以較接近人體核心溫度，加上較少接觸外來環境。

如採用「直立式紅外線測溫儀」，他建議探額頭好過手探。

不過，「額探」和「手探」都只是測量表面溫度，有不少因素影響準確度，例如戴帽、有瀏海、被寒風吹過、出汗或化妝。林醫生指，他曾接觸過幾位病人，額探得出沒有發燒，但耳探後才得知發燒。

3. 哪種探熱方式較準確？

除了額頭和手部，還有其他探熱方法，包括口探、肛探、腋探及耳探等。「口探」和「耳探」測量核心溫度，準確性較高，市民在家測量時均可用口探或耳探方式測溫，但若公眾地方一般使用手持探熱器，若耳探、口探可能會增加接觸及傳染風險，紅外線探溫以額探或手探相對來說，雖然準確度不足，但較安全。

4. 不同探熱方式，發燒度數不同？

探熱方式眾多，一般理解發燒度數為攝氏37.5度，但其實不同探熱方式的發燒標準也不一。不過，現時對於手探幾多度是發燒，則未有標準說法。

▼衞生署提供的「發燒溫度參考值」：（按圖 👇👇👇）

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5. 探熱前的注意事項

表面溫度較易受到四周環境的影響而有所偏差，為避免量度體溫時有所偏差，要注意下列事項：

1. 在量度體溫前30分鐘內，應避免做運動或進食過冷或過熱的食物和飲料

2. 量度體溫前須了解及正確使用體溫量度器

其實，部分新冠肺炎患者並無發燒症狀，或發燒病徵不明顯，探熱都只是作為輔助角色，還需了解更多患病症狀，及早治療。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

▼ 同場加映：新冠肺炎症狀除了發燒，還有什麼容易被人忽略的症狀？（按圖 👇👇👇）

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