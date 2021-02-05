膽結石｜常太飽太餓易生膽石？食油膩右腹痛8症狀膽囊一定要切？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-05 13:41

腹痛、背痛是常見不適症狀，但如果伴隨發燒、發冷、嘔吐可能是生膽石併發炎症的症狀。食無定時、女性、肥胖、高脂飲食都是引發膽結石的成因之一，如何預防膽結石？又如何治療膽結石？ 撰文：香港港安醫院-荃灣外科顧問醫生徐立斌

生膽石在香港很普遍，大約每10人就有1人患病。大家或者有聽說過肥胖、經常暴飲暴食或經常食無定時會導致生膽石，下文為大家拆解箇中迷思。

膽石是什麼？

膽囊，即是俗稱的「膽」，主要功能是儲存膽汁，並調節膽汁分泌，以消化食物中的脂肪。生膽石，就是指膽囊內出現結石，臨床上大致分為膽固醇結石和色素性結石兩類。

生膽石症狀

猶記得一位42歲的病人Lily（化名），她任職銷售主管，由於工作和家庭忙，經常食無定時。在一次體檢中發現自己膽固醇過高，於是自行開始只在早晚進食的節食大計。豈料某天開會時突然劇烈腹痛，全身冷汗直冒，送院檢查後才知道自己有膽石，而膽石更阻塞導致膽囊發炎，需要接受手術切除膽囊。

▼生膽石常見症狀： （按圖👇👇👇）

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女性較易生膽石 ?

有醫學文獻指20至60歲的女性，比同年齡男性患膽結石的機率高1倍。

▼有5類人士（5F）更屬生膽石的高危族群： （按圖👇👇👇）

食得太多太少都可能會膽生石 ?

導致膽石的真正原因，至今仍未有確切定案，普遍懷疑跟膽汁的濃度失衡和膽囊的收縮問題有關。

膽固醇結石類別

當膽石屬於膽固醇結石類別，便是由於膽汁內所含的膽固醇過多，令膽固醇沉澱，形成結石。

色素性結石類別的膽石

屬於色素性結石類別的膽石，則常見於因溶血性疾病或膽道感染，令膽汁中的非結合性膽紅素增加而容易結石。

▼生膽石常見成因：（按圖👇👇👇）

飲食和日常生活該如何預防膽石？

▼養成健康生活及良好飲食習慣，並保持適中體重，可助改善容易誘發膽石症的高危因素，當中包括 :（按圖👇👇👇）

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生膽石一定要就醫 ?

由於生膽石很多時沒有明顯症狀，想知道自己有否生膽石，可接受超聲波掃描檢查。膽石的多少或大小與治療未必有一定關係，更重要是膽石有否引起病徵或併發症。當膽石未有引起疼痛或併發症，大致可予以保守性治療，惟一旦疼痛難奈、或甚有黃疸、發燒等症狀，便是出現炎症或併發症的警號，必須立即求醫。事實上，典型的急性膽石痛並非如一般的胃痛不適，通常比較劇烈，很多時需送院治理。

臨床上，膽石可以誘發各種併發症，例如當造成阻塞時，可引致細菌入血、膽囊炎、膽管炎，甚至胰臟炎，其中膽管炎和胰臟炎嚴重時更可致命。

膽石治療方法

治療膽石的唯一方法是切除膽囊。現在切除膽囊多以微創腹腔鏡手術進行，若膽囊發炎嚴重或其他原因導致無法進行微創手術，便會改用傳統的開放式手術。

疑問1：膽石與膽不能並存 ?

不少患者都會問可否用手術取出膽石而保留膽囊 ? 醫學文獻上也曾有「保膽取石」的研究，惟後來發現膽石的復發率高，並可能增加感染風險。

疑問2：冇膽以後要戒油 ?

有患者也擔心「無膽」後會影響消化功能，尤其誤以為往後日子可能要全面戒油，但其實由肝臟製造的膽汁，可經膽管送到十二指腸來幫助消化食物中的膽固醇，因此切除膽囊後並不影響膽汁生產、分泌及消化功能，只是少部份患者術後初期進食較油膩食物時會易腹瀉，但一般屬短暫情況，當身體適應後問題便會逐漸消失，可如常生活。

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