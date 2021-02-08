停經不可怕　輕鬆保養健康「逆齡」　三個保養妙招輕鬆度過更年期

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-08 11:00

更年期，被喻為是女人最大的中年危機。雖然這是人生中必經階段，但不論男女都依然聞風喪膽。尤其是女性的心理和生理的轉變會特別明顯，有可能會造成焦慮、或恐懼。面對更年期的挑戰，須及早認識更年期並非是病態，而是屬自然生理現象。如積極處理，更能活出璀璨、自信的「逆齡」人生。

什麼是更年期？

當女性在沒有患上任何疾病的情況下，連續停經超過一年，即代表絕經。更年是指絕經前後的一段過渡期。由於每個婦女的生活習慣、身體質素都有所不同，更年期開始的年齡也是因人而異，通常發生於45-55歲之間。踏入這個新階段，生育能力開始下降。卵巢功能退化，卵胞數量不足，未能接受腦下垂體分泌出的刺激。而導致雌激素的產生逐漸減少，影響月經週期變得不規則，時早時遲，經血量亦時多時少，直至完全停止。

（圖片：sakura-forest）

更年期的症狀

除了經期的明顯轉變外，更年期亦會產生多種不同的症狀。美國一項研究，於1996-2014年期間，總共跟進了1449位更年期女士。逾一半受訪者表示，更年期不適持續約七年，最長更超過十年。困擾的確是不容忽視，以下四項症狀在女性中較為常見。

１. 身體結構的改變

不良的生活習慣，如：吸煙、酗酒，並缺乏日常保養，會加速皮膚老化，形成皺紋。由於女性荷爾蒙的分泌減少，乳房會喪失彈性，陰道血液的供應亦會變少，引致上皮組織變薄，出現乾燥、痕癢，甚至萎縮的情況。陰道環境的改變，局部感染的機會亦提高。陰道口逐漸變得狹窄，並失去彈性及潤滑，降低性生活帶來的興奮及快感，甚至會造成疼痛。

２. 熱潮紅

通常在夜間發生，因血管擴張，整個身體突如其來的漲紅發熱、冒汗及心跳加速，並由胸部擴展至頸部、臉部。情況通常維持數分鐘。出汗令身體感到過熱或過冷，影響睡眠的品質，無法睡得安寧。

３. 情緒不穩

更年期生理變化太大，部分婦女一時未能適應，以致情緒上出現較大的起伏。容易暴躁、多疑及抑鬱，亦會造成失眠問題。不但在日常生活難以集中精神，更會影響人際關係。

４. 骨質疏鬆

停經以後，女性體內的雌激素水平會急劇下降，加速鈣質流失，骨質組織易呈疏鬆、脆弱的現象。如無妥善處理，將會增加日後骨折的風險。

（圖片：mamibuy）

有些婦女的適應能力較強，即使身體發生變化，並沒有太大影響，能夠平穩度過更年期。但亦部分女性不太習慣這種轉變，因此可以尋求專業協助，以紓緩更年期的不適。以下有三個小貼士，可供參考。

更年期保養小妙招

事實上，更年期不代表「老」，女性的魅力並不會因年齡漸長而減退的。所以，各位女士應該抱著積極的態度去面對，克服其帶來的挑戰。

１. 均衡飲食

要改善更年期對日常生活構成的不適，最簡易的方法，可從飲食入手。先要戒掉進食辛辣、刺激性食物的習慣，避免喝濃茶、咖啡等飲品，這全都會令潮熱的症狀加重。酒精類會影響肝臟調節血液內激素的功能，應可免則免。

女性在更年期間可攝取高鈣食物，如：豆腐、芝士和乳酪等奶類及豆類製品，預防骨骼疏鬆。如果檢查後發現骨質密度低於正常水平，則可向醫生查詢後，服用合適的補充品，有助骨骼健康，以及防止骨折發生。

（圖片：healthyliving.natureloc）

２. 適量運動

每星期起碼進行三次，持續三十分鐘以上的帶氧運動，包括：跑步、游泳或踏單車等。除了能加快新陳代謝的速度外，更可消滅自由基，達到延緩衰老的效果。每天適量地曬太陽，可促進體內的維他命D合成，有助鈣質吸收，強化骨骼。

（圖片：premierclinic）

３. 坦誠面對

如婦女在更年期間感受到任何煩躁、焦慮等的消極情緒，不妨主動與家人或好友坦誠傾訴。同時可詳細諮詢醫生的專業建議，有助減輕心理壓力。積極訂立新目標、培養新興趣、學習新技能，充實的生活能夠讓婦女更快克服更年期的不適。

（圖片：Freepik）

更年期並不可怕，始於有方法可幫助各位女士順利過渡的。積極面對，依然可以活出精彩人生。如有需要時更可服用藥物，舒緩更年期的不適症狀。但須注意的是，切勿自行服藥，請先諮詢醫生的專業意見。