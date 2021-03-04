嗜睡｜春天脾胃弱肚屙易眼瞓　糖尿心臟病6類人嚴重嗜睡小心中風

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-04 10:02

春天氣候回暖，一早醒來總是昏昏欲睡，就連踏出門吹到暖風，都有催眠的魔力！台灣中醫師黃小茹指出，經歷過寒冷冬季之後，身體處於營養缺乏、體力跟免疫力降低的症狀，遇到春天回暖，就容易出現「春睏」等昏昏欲睡的情形，如果嗜睡的情形加重，很可能是中風前兆，或糖尿病、肝病病情加重。

台灣中醫師黃小茹指出，在大地回春，生機盎然，萬物覺醒的季節，人們往往感到疲倦乏力，昏昏欲睡，甚至是情緒低落，這就是所謂的「春睏」，「如同春眠不覺曉，處處聞啼鳥的敘述，外面的鳥兒都在唱歌了，但我卻睡到不知道天已亮了。」

黃小茹說明，尤其在寒冷的冬天，人體為了抵抗寒冷，因此皮膚血管收縮，減少血流到體表，降低熱量散失，當季節轉變成溫暖的春天時，皮膚的血管、汗腺、毛孔舒張，血液流向週邊循環，因此大腦供血量下降，造成缺氧的現象，容易讓人頭昏欲睡，渾身不對勁。

一般來說中醫認為春睏有幾個原因：

▼春睏3大原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 春天疲勞症

冬季是閉藏的季節，需要好好養護身體，讓陽氣藏伏於體內，因此要避寒就溫，不要過度勞累，然而冬天的陽光照射量不足，因此維他命相對缺乏，使免疫力和體力降低，所以當春天來臨的時候，身體功能大多處於半昏睡狀態，而稱之為「春天疲勞症」。

2. 肝臟氣血差

與春天相應的臟腑是肝臟，因此如果在春季的時候，身體健康出現問題，通常與中醫的「肝」相關，而肝主疏泄，疏通調暢全身的氣機，調節血液的運行，影響新陳代謝、情緒與女性的月經，而讓疲勞的狀況的明顯。

3. 脾胃虛弱

脾胃是人體氣機升降的樞紐，脾虛或脾濕會使陽氣無法上升到頭部，而引發頭昏欲睡的春睏現象，同時可能伴有食慾不佳，容易拉肚子等症狀。

黃小茹提醒，如果春睏的症狀明顯且持續時間長，就需要特別留意，特別是有心腦血管病或高血壓的患者，若春天嗜睡嚴重，可能是中風的前兆；心臟病或糖尿病患者則可能因為身體虛弱而變得嗜睡；肝病患者則可能出現低熱嗜睡的現象；精神疾病患者則可能會出現憂鬱嗜睡，建議這6大族群，若有上述症狀，儘可能至醫院就診，減少突發危險的可能。

▼ 同場加映：中風症狀（按圖 👇👇👇）

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