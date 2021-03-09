霉菌｜4黑點洗衣機排第1門蓋勿長關？専家教8個除霉法唔好大力抹!

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-03-09 20:35

霉菌（黴菌）在潮濕的香港很常見，尤其在春天，但你可有想過霉菌有可能令你患上皮膚病、肺炎，一不小心霉菌落肚更有機會致癌甚至中毒，增加死亡風險？家居中，有不少地方其實暗藏霉菌。日本健康節目曾進行研究，發現家中有4個地方是滋生霉菌黑點，還教大家如何清潔除菌，及如何預防霉菌滋生？

霉菌會致命？

日本健康節目《林修の今でしょ！講座》請來研究霉菌的專家矢口貴志先生，問到霉菌的危險性，矢口先生指吃掉霉菌的毒有可能會致癌，在肯亞就曾有125人因為進食了帶有霉菌毒素的粟米而喪生。根據菌種的不同，還有可能會引起皮膚發炎、呼吸道過敏等病徵。

香港早於2009年，瑪麗醫院就連續發現有病人因服食了被霉菌污染的藥物，而導致8名癌症病人身亡。2015年於瑪麗醫院在病人服上亦發現霉菌，當時已有兩名病人受感染而導致死亡。霉菌的影響實在不容忽視。

▼長時間接觸或逗留在存有霉菌的環境中或會出現以下症狀：（按圖👇👇👇）

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4個暗藏霉菌的地方

節目請來除霉界專業人士以及研究人員，到100個不同的家庭進行徹底調查，列出4個最多人忽略而又滋生了最多霉菌的地方，大家快來檢查自己的家中有沒有無意中成為霉菌的溫床？

▼4個暗藏霉菌的地方（按圖👇👇👇）

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第4位：浴室的皂液樽

100個家庭中有24戶的浴室發現霉菌，在他們的皂液樽樽身和樽口均滋生了名為「外瓶黴屬（Exophiala）」的劇毒霉菌。矢口先生指這種外瓶黴屬的霉菌最初只會經傷口進入身體引起發炎，但若然它順着血流進入腦袋的話就有致命的危機。

第3位：廚房的水龍頭

100個家庭中有25戶的廚房發現，水龍頭上帶有可引起肺炎的霉菌「毛孢子菌屬（Trichosporon）」，吸入這類霉菌就有可能引起過敏反應，夏天常出現的「夏季過敏性肺炎」就是常見的例子，患者會有咳嗽、呼吸困難等徵狀。

第2位：客廰的窗簾

100個家庭中有35戶的窗簾都滋生了霉菌，而調查小組亦分別在數戶有霉菌的家中，發現病原性最強的「薰煙麴菌（Aspergillus fumigatus）」。其實在免疫力正常的情況下，霉菌是會通過打噴嚏而排出身體，但當身體抵抗力低下或者肺部有損傷，霉菌就會開始在肺部繁殖，攻擊內部細胞，引起肺炎等疾病。

矢口先生提到單是日本，每年就大約有1000人因為霉菌而死亡，當中的一半正正是因為感染了「薰煙麴菌」。

第1位：洗衣機

100個家庭中有60戶發現他們的洗衣機，都附有能引起哮喘惡化的「枝孢菌屬（Cladosporium）」。由於一般的洗衣劑其實沒有除霉的效果，放進洗衣機頂多只是沖走衣服上的霉菌，而並不是殺死霉菌。再加上洗衣機本來的設計就容易積聚濕氣，而潮濕的環境正是霉菌的溫床，要除霉就要先除濕。

除霉方法

▼一到潮濕的季節，家中的霉菌就春風吹又生，令大家非常頭痛。節目中專家就家中不同地方，提出防霉菌的解決方案：（按圖了解👇👇👇）

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1. 沖走肥皂泡

洗澡過後，切記要先將沐浴露瓶上的泡沫沖走，因為沾在樽身的肥皂泡帶有我們身上洗出來的油脂、污垢，而這些物質對於霉菌而言是非常好的養分。不好好清潔的話，在你取皂液的時候，霉菌就有可能沾到你手上，再沾到頭皮或者皮膚上。

為了讓大家充分明白黴菌的可怕，節目營造了一個極端適合黴菌生存的環境，亦即是濕度70%，溫度為25度，以及佈滿營養的浴室，發現只需5日時間，全個浴室都佈滿黴菌。（節目截圖）

2. 用除霉劑清潔

提到浴室的霉菌，大家可有發現家中的霉菌經常在同一個地方長出來？如果是這樣，很可能是你清潔的方式出問題！平常清潔的時候你是不是使勁地用刷子擦牆？雖然這樣是可以去除霉菌，但同時是在牆壁表面造成損害，製造出的裂痕就會讓霉菌往更深入的地方生長。

節目把連接磁磚的物料造成一塊膠片，左邊的是沒有使勁地擦過的膠片，右邊是使勁擦過的，放置一星期後的結果顯示，有大力擦過的膠片更易滋生黴菌。（節目截圖）

因此正確的方法應該是噴上除霉清潔劑，然後放置一段時間，嚴重的情況就再加蓋保鮮紙。至於已經受損的地方就應該在去除了霉菌後，擠上修補的膠水以防再度滋生霉菌。

3. 抹乾水龍頭

矢口先生建議大家在用洗完碗後，要用布抹乾水龍頭的水分，順便抹走在洗碗碟的同時，水花飛濺到水龍頭上的油漬污垢。想再多做一步，就可以用帶有殺菌作用的醋，拭擦水龍頭的表面，同樣具有良好的清潔效果。

4. 清理窗網或蚊網上的灰塵

空氣中的灰塵其實暗藏霉菌的孢子，霉菌會把灰塵當成繁殖的營養而被灰塵吸引。因此定時清理窗網或蚊網上的灰塵，就能減少窗簾，以及室內霉菌的滋生。

冷氣機亦是其中一個容易積聚霉菌的地方，內部的隔塵網固然堆積了灰塵，而且少不免有倒汗水，因此最好再關掉冷氣機前設定30分鐘的送風模式以吹乾倒汗水。（節目截圖）

5. 使用鹽素系的清潔劑

若然要去除窗簾上的霉菌，建議使用鹽素系的清潔劑。雖然鹽素系清潔劑的清楚效果理想，但它的缺點是氣味濃烈，大家在選擇時可衡量個人需要，再購買適用的產品。

6. 打開洗衣機門蓋

洗衣機本來的設計就容易積聚濕氣，因此最佳的做法是在開動洗衣機的時候才關上門蓋。其餘時間都應該打開，讓內部長期維持一個通爽的狀態，防止霉菌滋生。

7. 骯髒衣服分開放

至於有待清洗的衣服就應該另外用架子裝起，絕對不能直接就放進洗衣機待洗，否則衣物上沾有的汗水和污垢就會成為另一個吸引霉菌的源頭。

直接把骯髒的衣物放進洗衣機的同時，關上洗衣機的門蓋，就是最差的做法！雖然可能會有人認為這樣是大大縮減了置物空間，但絕對不衛生。

8. 使用專門清潔劑

若然你的洗衣機已經長有霉菌，就應該往洗衣機注滿水（最好是熱水），再加入專門用作清潔洗衣機的清潔劑，然後開動洗衣機作清潔。洗衣機清潔好才用它清潔衣物吧！

▼假如你經常在室內晾衫，有什麼方法可減少霉菌滋生？（按圖 👇👇👇）

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一人單位較多霉菌？

在節目的最後，矢口先生講到霉菌的多與少，兩者之間有一個決定性的差別，那就是有沒有家庭主婦在家之差。先撇開有沒有做清潔的事，家中長期有人則代表窗戶可以經常開着，能夠保持空氣流通的狀態，自然減少霉菌滋生。獨居的人經常會關上窗戶才外出，導致室內空氣長期侷促，有利霉菌生長。

（參考資料：《林修の今でしょ！講座》、National Center for Biotechnology Information）

▼同場加映：季節交替，經常出入冷氣地方，觸發不少過敏性鼻炎患者的症狀。以下為大家推介一些按摩、穴位治療及湯水茶療，幫助緩解鼻敏感症狀（按圖）：

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