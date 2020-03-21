【敏感】春天潮濕發霉滋生黴菌　7類人高危小心引致過敏性肺炎

春天來臨，濕度上升，正是黴菌（霉菌）滋生之時。天花板或牆身的「一撻撻」黑斑，他們表面上看似對健康無害，但千萬不要掉以輕心，霉菌可使人中毒，稍一不慎損害你的健康。

回南天一到，天氣潮濕，有沒有發現牆身和天花板發霉，出現黑斑，而衣服更飄出一陣陣「噏味」霉味，元兇就是黴菌（霉菌）。

霉菌所造成的黑斑不但影響外觀，更對身體有害。（美國的疾病控制及預防中心）

黴菌（霉菌）是真菌的一種

據環境保護處的室內空氣質素資訊中心資料顯示，黴菌（霉菌）並非細菌，而是真菌的一種，是極微細真菌群的俗稱。這種微生物依賴已死亡的有機物質生存，室內霉菌可分解已死亡的有機物質，對食物、各類建築物料、紡織物、皮革及地毯等不同物質造成破壞。

黴菌（霉菌）在室外環境中，一般會依賴腐壞的有機物質（如腐葉）生存，可在泥土裡發現。它們會依附塵土微粒，可能會隨風經由樓宇開啟的門窗、機械通風及空調系統的進氣口進入室內，亦有可能會依附在人的衣物、鞋子及隨身物品上，然後被帶進屋內。

可呈綠或黑色

在合適的室內環境下，包括有養分 (即已死亡的有機物質) ，適當的溫度及充足的水分，這些極細微的霉菌孢子就會像種子一樣生長成霉斑（稱為「菌落」），通常由較小面積（毫米範圍）至較大範圍大量生長、呈不同色調的綠色或黑色，亦可是任何顏色。

免疫系統弱易受影響

綜合MedicalNewsToday和webMD報道，以下是對黴菌（霉菌）出現反應的高危人士：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

免疫力弱的人亦會受到侵害，所以以下削弱免疫系統的事不要做：（按圖）

+ 25 + 24 + 23

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黴菌（霉菌）對健康的影響

MedicalNewsToday提及，黴菌（霉菌）會造成健康問題，特別對有過敏症、呼吸系統疾病或免疫系統較弱的人士影響較多。

1. 呼吸問題

隨著黴菌（霉菌）的生長，孢子、細胞等會進入空氣。它們會產生過敏原、刺激物和黴菌毒素，其中部分可能帶毒性，特別影響敏感症人士。而且，潮濕會促使室內物料分解，增加空氣中的顆粒或灰塵。

這些顆粒會刺激肺、鼻和喉嚨，特別是本身有呼吸問題、哮喘或慢性肺病的人。

2. 過敏

由於黴菌（霉菌）使室內灰塵增加，有機會增加室內的塵蟎，部分人可引發過敏反應，且本身對黴菌敏感、或有其他過敏症的人士亦會相對容易出現過敏反應。

黴菌過敏會產生與其他過敏症類似的症狀，如花粉症或季節性過敏，同時亦會影響上呼吸道。

出現的過敏症狀包括：（按圖）

+ 2

3. 麴菌症 （Aspergillosis）

麴菌是其中一種黴菌，可引起嚴重的健康問題 —— 麴菌症。大部分人吸入這種真菌的孢子並不會生病，但對於免疫系統較弱或本身患有肺部疾病的人會產生嚴重的反應。

不同類型的麴菌症： （按圖）

4. 其他身體問題

黴菌（霉菌）還可以觸發微生物和細菌的產生。MedicalNewsToday引述世界衛生組織（WHO）的報告稱，接觸這些細菌可能會在某些人中引發炎症反應。

世衛還指出，黴菌及其產生的微生物可能會增加支氣管和真菌感染的風險。

黴菌及其產生的微生物可能導致的疾病：（按圖）

+ 3 + 2

世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心研究顯示，人們在存有黴菌的環境中度過一段時間後會出現以下症狀：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

潮濕、有水分滋生黴菌（霉菌）

黴菌（霉菌）只會在潮濕的季節出現嗎？並不，潮濕是有利因素之一，環境保護處的室內空氣質素資訊中心指出當室內環境合適時 （如浴室內潮濕的批盪牆面，放於廚房櫥櫃裡的麵包等) ，每個孢子都可以生長霉斑。

什麼有利黴菌（霉菌）的生長的條件？

1. 濕氣

2. 受水破壞：室內濕氣的來源包括濺水、滲漏及水浸等

3. 溫度10至40°C之間的溫度

大部分霉菌在20至26°C間會良好地生長。

4. 塵埃與污垢積聚

黴菌（霉菌）生長在尤其潮濕的物料上，看看哪些是常見的生長地方：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

有些黴菌（霉菌）難以發現，它們生長在室內的「鬼崇」位，例如：

- 牆紙後面

- 通風管道內

- 地毯下

口罩也會發霉，該如何保存口罩？（purzibaum／unsplash）

潮濕環境下如何存放口罩？

疫情期間，口罩的存放地方亦相當重要，潮濕可使口罩發霉？兒科醫生陳欣永建議普遍在有冷氣的寫字樓工作人士，可將口罩放在抽屜避免陽光照射，同時放置一些防潮珠，保護性已經足夠。

家中除了可以同樣用防潮珠之外，更可以把口罩放在保鮮袋，所有方法原則上都是大同小異，保持口罩存放在一個乾爽的環境之下。擔心天氣問題影響口罩成效人士可作參考坊間做法，流傳「把口罩存放在密實袋並抽真空的方法」。

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去霉教學

牆身

+ 4 + 3 + 2

衣物

皮革

紙張、書本（淺黃色的霉垢）

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預防霉菌要點

webmd報道教大家一些預防霉菌的措施，以下是一些減少家居水分的建議：

屋企

- 使用抽濕機和冷氣，尤其在炎熱潮濕的天氣時，可減少空氣中的水分

- 如果可以使用濕度計來測量相對濕度，將室內濕度保持在60％以下

- 定期清潔冷氣托水盤，確保排水管無障礙地流動

廚房

- 每當煮食、洗碗或打掃時，應使用抽氣扇將水分排到屋外

洗衣

- 避免將濕衣服放在洗衣籃或乾衣機

- 若衣服長放在洗衣機或乾衣機，應立即清洗並乾衣

浴室

- 使用抽氣扇將水分排到屋外

- 洗澡時開窗

- 使用局部性的地毯，方便吸收水份和洗淨

- 避免將濕毛巾放在地板上或洗衣籃

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