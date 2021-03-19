塵蟎｜防過敏結膜炎糾正除蟎6錯處！拍棉被1下死1隻吸塵別拖太快

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-03-19 21:15

春天潮濕，有利塵蟎繁殖，因塵蟎無法用肉眼看見，容易被忽略，但長期吸入卻容易導致過敏、出現氣喘症狀。有日本節目請來專家講解日常的除蟎盲點，教大家如何徹底消滅塵蟎。原來吸塵機不能有效除蟎，晾曬棉被亦一樣無效？究竟正確的除蟎方法怎樣做？

對於塵蟎過敏人士來說，在室內最不舒服，輕則可能流鼻水、流眼淚或打噴嚏；重則或會鼻塞、喘氣，甚至影響睡眠素質。床單枕頭是塵蟎溫床，加上春天濕氣重，塵蟎繁殖更旺盛，與塵蟎共眠分分鐘令眼睛感染敏感性結膜炎，痕癢難耐。

▼塵蟎過敏有什麼症狀？（點擊下圖👇👇👇）

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除蟎盲點

日本健康節目《林修の今でしょ！講座》請來滅蟎博士白井秀治先生，講解家中的除蟎疑難。從節目組的調查中更發現，有正確執行除蟎工作的家庭，塵蟎的數量和沒做好的家庭，可以相差達數10倍！大家快來看看自己日常的打塵有沒有犯以下的錯誤？誤中除蟎盲點？和學習正確的除蟎方法！

▼原來曬被和拍打棉被無效除蟎！ （點擊下圖認清打掃盲點及學習如何徹底除蟎？👇👇👇）

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1. 只用吸塵機或掃帚

只用吸塵機或掃帚清潔地下，其實並不足夠，而且塵蟎的排泄物和屍骸，更會因為吸塵機的排氣而被吹起，連同灰塵四散於室內。要妥善清潔地板，就應該在用吸塵機前，先用拖把清除地板表面的塵垢，防止被吸塵機吹起。而清潔的時候要和地板隙縫成垂直角度，移動拖板或吸塵機。

雖然吸塵機為防吹起地面的塵埃，會刻意設計成向斜上方排氣，佰由於家中總會有牆壁雜物遮擋，風吹最終都可能會反射回地面，導致塵蟎的排泄物和屍骸連同灰塵四散於室內。（節目截圖）

不過，塵蟎一旦被吸入吸塵機，基本上就不能再逃跑出來。由於吸塵機是以強大的風速吸入灰塵，塵蟎被吸進吸塵機的時候，大多會因為撞到吸塵機吸管而死亡，除了那些積了很多垃圾而令吸力變弱的吸塵機，也可能從中發現活着的塵蟎。

2. 使用吸塵器時移動太快

塵蟎有8隻腳，而且長有鋸齒的爪，讓牠們能夠牢固地抓住不同的物質，尤其是地毯之類帶有毛的表面，若然移動吸塵機的速度太快，根本無法吸走塵蟎。

白井先生就此向大家教授更有效吸走塵蟎的方法，就是要先關燈3小時或以上再吸地毯。因為塵蟎一般會避開光明的地方，往黑暗的地方躲，只要利用牠們這個特性，就能夠除去更多塵蟎，而吸取的過程也須慢慢地重複吸取同一個地方，一來一回都需要吸大約至少5秒為佳。

從白井先生進行的實驗結果顯示，塵蟎（左）會避開光明的地方，往黑暗的地方走，只要利用牠們這個特性，就能夠除去更多塵蟎。（節目截圖）

3. 只靠陽光曬乾棉被

提到棉被多塵蟎的原因，自然就離不開濕氣重的問題，節目訪問蟎患嚴重的家庭，提到他們沒有曬棉被的習慣。但據白井先生所講，原來曬棉被並不是擊退塵蟎的最佳方法。因為即使將棉被曬至幾乎可以灼傷皮膚的温度，內裡的溫度依然低而濕潤，塵蟎就可以逃到另一邊避開陽光。

縱使定時將棉被反轉曬，塵蟎仍然會逃到另一邊。因此曬棉被極其量只是讓棉被保持乾爽，防止塵蟎增加的方法，而不能殺死塵蟎。

4. 拍打棉被

關於拍打棉被的方法，日本的研究所就做過實驗，發現每一下拍打，只能打走1隻塵蟎，數據指出拍打500下，只能成功回收約600隻塵蟎，可見拍打棉被亦非有效的除蟎方法。其實最有效的方法是使用棉被乾燥機，一邊以高溫殺死塵蟎，同時能夠烘乾棉被，預防塵蟎繁殖。

若然家中沒有乾燥機，則可以使用設有洗衣和高溫乾衣功能二合一的洗衣機清洗棉被。

5. 只用洗衣模式洗被

一般的洗衣模式，雖然能夠洗走9成的塵蟎糞便，但由於食水始終是有氧氣，只是30-40分鐘的清洗過程是無法殺死塵蟎。再加上如果是一口氣清洗大量衣物，就有可能因為衣物互相糾纏而無法沖走塵蟎。白井先生就提到有研究發現即使是加入洗衣劑洗衣，平均100隻塵蟎中只有4隻死亡。

▼洗衣機其實是細菌的溫床，實際上比廁所馬桶更髒，而你的內褲亦應該和其他衣物分開洗。（點擊下圖看其他洗衣機洗衣服的技巧！👇👇👇）

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6. 沒放好已開封的麵粉

早陣子大家都在家做疫境廚神，你還記得那些已經開封的麵粉放到哪裡嗎？隨意地放置麵粉，隨時會為塵蟎打造「完美的家」。白井先生指粉類的製品對塵蟎而言，是絕佳的食糧，若然將已經開封的麵粉放於室溫，再加上空氣濕度，能讓塵蟎快速繁殖。即使有加熱的過程，亦無法消滅塵蟎中令人過敏的蛋白質，進食過多可能出現過敏性休克的反應。

要防止食蟎落肚，白井先生建議大家將開封的麵粉放到雪櫃中保存，由於在7度的寒冷中，塵蟎是無法繁殖的。如果能夠再另外用密封的盒子保存，就更可預防塵蟎了。

▼除了塵蟎以外，家居還有什麼細菌黑點？（按圖了解👇👇👇）

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資料來源：《林修の今でしょ！講座》