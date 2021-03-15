飲水｜頭痛抽筋反胃6毛病因飲水太多？尿透明要即停免增腎臟負擔

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-15 10:02

「多喝水沒事，沒事多喝水」，這句話可能相信許多人都耳熟能詳，而喝水的確是維持健康的重要因素，但是你知道喝太多水，也可能對身體造成傷害嗎？本文將為你介紹6項，喝太多水可能造成的身體危害，如果你發現身體有以下這些狀況，代表你可能要控制一下喝水的習慣了。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼喝太多水可能造成的身體危害（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 上廁所次數過多與夜間頻尿

一般來說，一個人一天排尿的次數大約6-8次，假如你上廁所的次數遠大於這個數字，代表你可能喝下的水太多了，如果在白天還好，但是如果你在夜間需要爬起來上廁所2次以上，那可是相當惱人且干擾睡眠的問題。因此想獲得一個好眠的大忌就是避免睡前攝取咖啡和茶，因為咖啡因除了利尿外，也會阻止了你的睡意。建議有晚上頻尿問題的人，可以嘗試減少晚上或睡前喝水的量，若是情況依然沒有改善，請尋求醫師的協助。

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2. 頭痛與反胃

你可能有些意外，為什麼喝水過多會造成頭痛？身體水分過多時，代表腎臟正忙得不可開交，這些來不及被代謝的水分，除了會累積在身體內，也會造成細胞生長膨脹，導致身體裡的內臟體積也跟著變大。由於頭骨包圍著大腦，當大腦膨脹時，便可能會壓迫到頭骨，使你感到頭痛、噁心或想吐。

3. 尿液顏色接近透明

尿液是最容易判斷喝水多寡的指標，當喝水過少時，尿液顏色就愈深；反之，當喝水過多時，尿液很可能會變得有些透明，甚至幾乎沒有黃色的感覺，這時最好減少你的喝水量，讓尿液維持在淡黃色的情況，才是最佳的身體狀態。

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4. 肌肉痙攣或抽筋

喝水過多可能會造成體內的電解質（Electrolyte）水平降低，使得肌肉更容易抽筋，體內電解質過低的情況下，你可以選擇補充一些運動飲料來提升體內電解質的濃度。

5. 身體疲倦

當你攝取的水分過多時，腎臟就像在血汗工廠的員工一樣，需要不停的工作來排出身體內多餘的水分，而代價就是身體的疲勞會增加，這就像我們長時間的工作或是思考後，不只身體會覺得疲累，肚子也會餓得更快的道理。

6. 水中毒（Water intoxication）

你可以將此項當成喝水過多的最嚴重後果，也是上述各種症狀的綜合體；水中毒通常發生在短時間內喝下大量的水，導致低血鈉症（Hyponatremia）。由於鈉在人體中最重要的功用是維持體液的平衡，當血液中的鈉含量過低時，就會發生水進入細胞內使得細胞膨脹，就像前面提到，如果大腦內細胞產生膨脹，便可能導致大腦受到壓迫，產生頭痛或嘔吐等症狀。嚴重的水中毒情況，可能導致昏迷、中樞系統損傷，甚至死亡。

對一般人來說，要在短時間內喝下大量的水並不是那麼容易。根據統計，馬拉松或是三項鐵人的運動員，出現低血鈉的狀況較高，原因可能來自這些耐力運動所造成的大量出汗，使得運動員容易在短時間內補充過多的水分。

台灣衛生福利部建議，成年人每日的飲水量應位於1500-2000cc，在運動前2-3小時內，先補充500cc的水量，而在運動中，最好每隔10-20分鐘飲水200-300cc，以免在運動中都沒喝水，等到運動結束後，才一次喝下一大堆水導致引發水中毒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多喝水不一定沒事！喝太多恐有6症狀】