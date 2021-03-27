心肌炎｜20歲女感冒唔理！2周腿粗3倍心功能剩1/4變心肌炎險猝死

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-27 10:02

正所謂「病識感」很重要！有些人輕微的感冒症狀就衝急診；而有的人生重病仍覺得能靠喝水、多休息痊癒。台灣一名20多歲陽光妹出現咳嗽、流鼻水感冒症狀，拖了2周未就醫開始暴喘，雙腳腫如象腿，緊急送往急診，連醫師都驚覺不對勁，抽血發現她肝功能爆表、心臟功能僅剩1/4，確診罹患心肌炎，嚴重恐猝死。

快速了解心肌炎的徵狀：（按圖）

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小病未癒可能引發嚴重後果！台灣心臟內科醫師陳冠任在《醫師好辣》節目中分享，一名20多歲愛運動的陽光妹，某天因感冒開始咳嗽、流鼻水，年輕人自認恢復力好，因此僅靠多喝水休息而未就醫。但奇怪的是症狀持續未改善，2周後突然有變化，稍微活動就喘得很厲害，再過幾天開始水腫，雙腿暴腫2、3倍，手指下壓也無法回彈，診所醫師束手無策，建議她儘速前往急診。

陳冠任表示，爸爸當時帶著妹妹就醫，抽血發現她肝功能爆錶、有腹水，檢查發現原因來自於心臟，其心臟收縮力只剩下20（正常人應為50～70、年輕人70～80），僅為標準值的1/3～1/4，心臟功能變得很差。肺部及腹部開始積水、肝功能下滑、水腫，回推病因源自於「感冒沒完全好」。

台灣女子因感冒病毒引發心肌炎，後續造成心、肺功能受損，還引發器官積水。（《醫師好辣》YouTube截圖）

陳冠任接著解釋，感冒由病毒所引起，其中又有幾個病毒特別容易侵犯心臟，進而引發嚴重的「心肌炎」。有部分人的心臟功能無法恢復，甚至需要換心，病情危急者恐猝死。妹妹因感冒引起的心肌炎，讓她住進加護病房，所幸她年紀輕、恢復力好，搭配藥物及利尿劑，2～3天即轉出加護病房，一周後出院，2個月後再回診時心臟功能已恢復至60。

雖說小病不一定要看醫生，但陳冠任提醒，若發現感冒遲遲未痊癒，仍建議就醫檢查，看是否為特殊原因所導致，一旦未即時接受治療，可能留下後遺症。

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