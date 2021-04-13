片裝芝士檢測｜最高鈣安怡1片=2.5杯奶　22款全高蛋白哪款最肥？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-13 19:00

芝士食法百搭，可配意粉、三文治、甜品等。芝士除了美味，其實亦含豐富蛋白質、鈣質和維他命，不過始終是「邪惡」的高脂食物，食用要留意脂肪含量。市面上的片裝芝士選擇眾多，我們於市面上搜集了22款片裝芝士，比較當中的蛋白質、鈣、脂肪含量。

芝士富含蛋白質、鈣質和維他命D等，營養豐富，有助骨骼健康。但不同類型或不同品牌的芝士營養成分都有差別，我們在AEON、百佳、Fushion、MarketPlace和一田隨機檢測了22款片裝芝士，看看它們的蛋白質及鈣質含量相差多少。

芝士食法百搭，亦含豐富蛋白質、鈣質和維他命。（資料圖片）

1片芝士=1隻蛋蛋白質？

是次檢測中，Crystal Farms美國脫脂片裝芝士的蛋白質含量最高，每100克有23.8克蛋白質，一隻雞蛋約有6克蛋白質，一片已接近1隻雞蛋的蛋白質含量。而MEADOWS高鈣低脂芝士片的蛋白質含量則最低，每100克有13克蛋白質（約2隻雞蛋）。最高和最低足足相差10克蛋白質，約為一隻半雞蛋的蛋白質含量。

世衛建議，一般健康的成年人每天需攝入的蛋白質分量約為每公斤體重0.83克。以一個50公斤的成年人為例，他要每天需攝入的蛋白質分量約為41.5克，約相等於是次檢測中蛋白質含量最高的芝士8片（一片5克蛋白質）才能攝取足夠蛋白質。

▼芝士蛋白質含量排名：（按圖 👇👇👇）

+ 31 + 31 + 31

根據食物安全中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於6克蛋白質的食物，屬「蛋白質的來源」食物，當中每100克含不少於12克蛋白質則屬於「高蛋白質」食物。按此標準，所有芝士樣本都屬「高蛋白質」食物。

蛋白質有效修復細胞、促進新陳代謝、維持人體運作，還有助穩定血糖和増肌等。當蛋白質不足，免疫力亦會隨之下降，並出現以下症狀。

▼同場加映：蛋白質不足會有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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芝士鈣含量相差近7倍

是次檢測中，安怡高鈣低脂芝士的鈣含量最高，每100克有2410毫克的鈣，根據衛生署，一杯240毫升的全脂奶約有276毫克的鈣，換言之一片安怡高鈣低脂芝士約有2杯半全脂奶的鈣含量。而總統牌輕量車打芝士片的鈣含量最低，每100克有358毫克的鈣，與檢測中最高鈣的芝士相差近7倍。

▼芝士鈣含量排名：（按圖 👇👇👇）

+ 37 + 37 + 37

根據台灣國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質，如進食安怡高鈣低脂芝士，每日需進食2片便能達到每日建議攝取量。

▼同場加映：8個暗示身體缺鈣的徵兆（按圖 👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

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最高脂一片芝士=1茶匙油

芝士雖然富含鈣質和蛋白質，但其脂肪含量亦不少。高脂食物除了使人體重上升，當中的飽和脂肪、反式脂肪更可使壞膽固醇上升，增加患心臟病和中風的風險。以一個人每日攝取2000千卡計算，其膳食脂肪攝取量不應超過65克（1茶匙油=5克脂肪，即相等於13茶匙油）。

根據食安中心資料，每100克食物含20克以上總脂肪，屬高脂食物。以下5款為是次總脂肪含量較高的芝士，每100克含有20克以的總脂肪。

▼5款高脂的芝士：（按圖 👇👇👇）

是次檢測中，TOPVALU芝士片的總脂肪量最高，每100克有30克總脂肪（相等6茶匙油），一片含5.4克總脂肪，已相等吃了一茶匙的油，而Crystal Farms美國脫脂片裝芝士則零脂肪含量。

▼5款較低脂的芝士：（按圖 👇👇👇）

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